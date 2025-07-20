Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:30
Пари Нижний Новгород
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
6.21
X
4.58
П2
1.52
Футбол. Премьер-лига
18:00
Зенит
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.29
П2
10.50
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.49
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

«Урал» смог вернуться в Екатеринбург спустя шесть часов ожидания вылета в Ярославле

Пресс-служба «Урала» в телеграм-канале проинформировала о благополучном возвращении команды в Екатеринбург после шести часов ожидания вылета из Ярославля.

Источник: ФК "Урал"

«Доброе утро, любимый город! Спустя шесть часов ожидания вылетели из Ярославля и только что благополучно приземлились в Екатеринбурге», — написано в сообщении клуба.

В субботу, 19 июля, «Урал» играл с «Шинником» (1:0) в 1-м туре Лиги PARI. Затем пресс-служба екатеринбургского клуба сообщила, что команда ожидает вылета из Ярославля более 4,5 часа. Подчёркивалось, что аэропорт закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полёту. Более часа все сидели в самолёте, а затем вернулись в здание аэропорта.