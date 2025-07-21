«Торпедо» проиграло «Челябинску» в матче Первой лиги с пятью голами

10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/2026 и оштрафовано на 5 млн рублей из-за того, что совладельца Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвинили в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. «Челябинск» провёл дебютный матч в Первой лиге.