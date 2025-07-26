«Арсенал» сыграл вничью с «Шинником» в матче Первой лиги

Встреча, которая прошла в пятницу в Туле, закончилась со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении Ильи Порохова (20-я минута) гости ответили результативным ударом Эдарлина Рейеса (63).
В третьем туре «Арсенал» 3 августа на выезде встретится с новороссийским «Черноморцем», «Шинник» в тот же день нанесет визит «Уфе».
Футбол, Первая лига, Тур 2
25.07.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Артем Булойчик
Голы
Арсенал
Эдарлин Рейес
63′
Шинник
Илья Порохов
20′
Составы команд
Арсенал
18
Михаил Цулая
77
Алексей Бердников
44
Олег Исаенко
21
Никита Раздорских
90+4′
31
Кирилл Большаков
7
Эдарлин Рейес
78
Данил Липовой
77′
10
Игорь Горбунов
14
Милош Брнович
24′
88′
22
Алан Цараев
9
Амур Калмыков
66′
15
Александр Пуцко
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
66′
11
Урош Джуранович
84′
17
Маттео Алинви
88′
24
Илья Азявин
Шинник
51
Тимофей Митров
62
Вадим Карпов
87′
5
Кирилл Маляров
64
Олег Ланин
77
Альбек Гонгапшев
90+4′
55
Виталий Лысцов
2
Артемий Косогоров
10
Тимофей Шипунов
66′
44
Даниил Корнюшин
27
Артур Черный
66′
61
Артем Малахов
8
Руслан Куль
88′
50
Артем Голубев
11
Илья Порохов
29′
59′
15
Дмитрий Самойлов
Статистика
Арсенал
Шинник
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
5
3
Угловые
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Олег Соколов
(Россия, Воронеж)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти