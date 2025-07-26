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«Сокол» и «Чайка» сыграли вничью во 2-м туре Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Лиги PARI между саратовским «Соколом» и песчанокопской «Чайкой». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин.

Источник: Пресс-служба ФК «Чайка»

Игра завершилась вничью с итоговым счётом 0:0.

После двух матчей «Чайка» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды четыре очка. «Сокол» располагается на восьмой строчке с двумя очками. Ранее во 2-м туре «Челябинск» обыграл волгоградский «Ротор» со счётом 1:0.

В следующем туре «Чайка» сыграет дома с ульяновской «Волгой», а «Сокол» в Воронеже встретится с «Факелом».

Сокол
0:0
Первый тайм: 0:0
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 2
26.07.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Младен Кашчелан
Дмитрий Комбаров
Составы команд
Сокол
36
Михаил Левашов
33
Никита Глойдман
5
Владимир Ковачевич
9
Владислав Шпитальный
18
Владислав Лазарев
23
Иван Чуриков
6
Никита Печенкин
69
Роман Ермолин
9′
89′
25
Глеб Бахарев
10
Сергей Грибов
46′
13
Павел Киреенко
17
Антон Мухин
66′
69′
51
Антон Синяк
42
Дамир Шайхтдинов
64′
19
Аллон Бутаев
Чайка
58
Семен Фадеев
27
Артем Крутовских
88
Иван Маркелов
84′
83
Николай Ищенко
15
Богдан Рогочий
91
Даниил Столяров
17
Глеб Пополитов
65′
7
Егор Гуляев
10
Абдулло Джебов
46′
12
Дмитрий Иванников
90+5′
87
Арсений Филев
77′
69
Антон Гурылев
86′
2
Данил Пелих
46′
19
Иван Иванов
14
Дмитрий Каптилович
82′
11
Максим Криушичев
Статистика
Сокол
Чайка
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
8
3
Угловые
7
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти