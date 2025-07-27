«СКА-Хабаровск» обыграл «Енисей» в матче 2-го тура Первой лиги

Первый гол в игре забил полузащитник гостей Батраз Гурциев точным ударом с пенальти на 12-й минуте. В добавленное к первому тайму время Гурциев укрепил преимущество «СКА-Хабаровска», но на 45+3-й минуте красноярцы отыграли один мяч. Отличился нападающий Александр Канаплин. В начале второго тайма защитник хозяев Эммерсон получил красную карточку.