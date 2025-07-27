«СКА-Хабаровск» обыграл «Енисей» в матче 2-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Николай Волошин. Хабаровчане одержали победу с итоговым счётом 2:1.
Первый гол в игре забил полузащитник гостей Батраз Гурциев точным ударом с пенальти на 12-й минуте. В добавленное к первому тайму время Гурциев укрепил преимущество «СКА-Хабаровска», но на 45+3-й минуте красноярцы отыграли один мяч. Отличился нападающий Александр Канаплин. В начале второго тайма защитник хозяев Эммерсон получил красную карточку.
После двух матчей «СКА-Хабаровск» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды четыре очка. «Енисей» располагается на восемнадцатой строчке, не набрав результативных баллов.
Андрей Тихонов
Алексей Поддубский
Александр Канаплин
45+2′
Батраз Гурциев
12′
Батраз Гурциев
45+1′
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
11′
51′
7
Андреа Чуканов
87
Андрей Мазурин
3
Ян Цесь
76′
55
Никита Богатырев
59
Андрей Островский
76′
77
Ростислав Огиенко
21
Егор Иванов
83′
43
Артур Гилязетдинов
8
Александр Канаплин
67′
18
Александр Надольский
9
Лука Раткович
67′
24
Артем Погосов
49
Оливье Кенфак
67′
75
Андрей Окладников
78
Ислам Имамов
17
Андрей Анисимов
55′
21
Глеб Гурбан
30
Давид Шавлохов
84
Ярослав Гребенкин
91
Егор Носков
6
Садыг Багиев
41′
68′
18
Давид Болатаев
7
Камран Алиев
85′
11
Александр Гаглоев
13
Данила Янов
68′
20
Йорди Тур
84′
9
Максим Кутовой
45′
19
Жакобо Алькаде
77
Батраз Гурциев
85′
96
Александр Максименко
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти