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Футбол. Первая лига
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Енисей
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СКА-Хабаровск
2
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«СКА-Хабаровск» обыграл «Енисей» в матче 2-го тура Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Лиги PARI между красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровском».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Николай Волошин. Хабаровчане одержали победу с итоговым счётом 2:1.

Первый гол в игре забил полузащитник гостей Батраз Гурциев точным ударом с пенальти на 12-й минуте. В добавленное к первому тайму время Гурциев укрепил преимущество «СКА-Хабаровска», но на 45+3-й минуте красноярцы отыграли один мяч. Отличился нападающий Александр Канаплин. В начале второго тайма защитник хозяев Эммерсон получил красную карточку.

После двух матчей «СКА-Хабаровск» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды четыре очка. «Енисей» располагается на восемнадцатой строчке, не набрав результативных баллов.

Енисей
1:2
Первый тайм: 1:2
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 2
27.07.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Алексей Поддубский
Голы
Енисей
Александр Канаплин
45+2′
СКА-Хабаровск
Батраз Гурциев
12′
Батраз Гурциев
45+1′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
11′
51′
7
Андреа Чуканов
87
Андрей Мазурин
3
Ян Цесь
76′
55
Никита Богатырев
59
Андрей Островский
76′
77
Ростислав Огиенко
21
Егор Иванов
83′
43
Артур Гилязетдинов
8
Александр Канаплин
67′
18
Александр Надольский
9
Лука Раткович
67′
24
Артем Погосов
49
Оливье Кенфак
67′
75
Андрей Окладников
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
17
Андрей Анисимов
55′
21
Глеб Гурбан
30
Давид Шавлохов
84
Ярослав Гребенкин
91
Егор Носков
6
Садыг Багиев
41′
68′
18
Давид Болатаев
7
Камран Алиев
85′
11
Александр Гаглоев
13
Данила Янов
68′
20
Йорди Тур
84′
9
Максим Кутовой
45′
19
Жакобо Алькаде
77
Батраз Гурциев
85′
96
Александр Максименко
Статистика
Енисей
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти