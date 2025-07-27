«Торпедо» сыграло вничью с «Нефтехимиком»

Встреча, которая прошла в воскресенье в Нижнекамске, закончилась со счетом 0:0.
В третьем туре «Торпедо» 3 августа на выезде встретится с клубом «СКА-Хабаровск», а «Нефтехимик» в тот же день сыграет в гостях костромским «Спартаком».
Футбол, Первая лига, Тур 2
27.07.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Олег Кононов
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
17
Эдуард Валиахметов
2
Марат Ситдиков
53
Кирилл Моисеев
24
Александр Кахидзе
65
Николай Толстопятов
15
Андрей Никитин
63′
10
Давид Кокоев
90
Константин Шильцов
63′
21
Денис Михайлов
11
Артем Котик
66′
9
Рашид Магомедов
11
Данила Сухомлинов
63′
74
Дмитрий Кучугура
8
Георгий Кантария
86′
6
Даниил Родин
Торпедо
1
Ростислав Солдатенко
99
Глеб Шевченко
90
Боян Роганович
3
Александр Иваньков
4
Сергей Бородин
8
Артур Галоян
89
Руслан Червяков
65′
19
Руслан Байтуков
27
Гулжигит Алыкулов
50′
58′
69
Ираклий Манелов
87
Андрей Костин
31′
46′
65
Владимир Москвичев
79′
7
Александр Юшин
65′
38
Александр Чупаев
11
Даниил Шамкин
83′
15
Егор Данилкин
Статистика
Нефтехимик
Торпедо
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
3
0
Угловые
2
6
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти