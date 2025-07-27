«Факел» вырвал победу у «Уфы» в матче 2-го тура Первой лиги

Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля. На 80-й минуте защитник «Факела» Илья Гапонов вывел свою команду вперёд.
После двух матчей в активе воронежского клуба шесть очков. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице. «Уфа» с одним очком занимает 16-е место. В следующем туре «Факел» примет на своём поле «Сокол». Игра назначена на воскресенье, 3 августа. Днём ранее свой матч в 3-м туре Первой лиги проведёт «Уфа». Подопечные Омари Тетрадзе примут на своём поле «Шинник».
Футбол, Первая лига, Тур 2
27.07.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Игорь Шалимов
Омари Тетрадзе
Голы
Факел
Илья Гапонов
80′
Составы команд
Факел
1
Даниил Фролкин
22
Игорь Юрганов
44
Юрий Журавлев
95
Илья Гапонов
60′
52
Равиль Нетфуллин
19
Белайди Пуси
10
Ильнур Альшин
67′
11
Никита Моцпан
71
Антон Ковалев
67′
17
Николай Гиоргобиани
97
Бутта Магомедов
83′
23
Вячеслав Якимов
21
Георгий Гонгадзе
67′
93
Мераби Уридия
96
Кирилл Симонов
73′
8
Абдула Багамаев
Уфа
31
Александр Беленов
5
Денис Кутин
62′
55
Евгений Шляков
8
Шамиль Исаев
11
Осман Минатулаев
21
Никита Мацхарашвили
22
Залимхан Юсупов
17′
23
Данил Ахатов
79
Константин Троянов
88
Мигран Агеян
7
Александр Перченок
32′
35′
15
Алан Хабалов
Статистика
Факел
Уфа
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
2
0
Удары в створ
2
0
Угловые
7
2
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти