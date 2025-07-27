«Факел» вырвал победу у «Уфы» в матче 2-го тура Первой лиги

После двух матчей в активе воронежского клуба шесть очков. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице. «Уфа» с одним очком занимает 16-е место. В следующем туре «Факел» примет на своём поле «Сокол». Игра назначена на воскресенье, 3 августа. Днём ранее свой матч в 3-м туре Первой лиги проведёт «Уфа». Подопечные Омари Тетрадзе примут на своём поле «Шинник».