Этот гол невозможно представить! Игрок костромского «Спартака» запустил «мегасвечу». Видео

К концовке встречи на «Арене Химки» гости вели со счётом 2:1. На гол форварда «Родины» Папа Гейе во втором тайме ответили полузащитники «Спартака» Марат Тлехугов и Анатолий Немченко. Но главный эпизод матча (возможно, и всей недели в Первой лиге) случился уже на 84-й минуте. Защитник костромичей Денис Жилмостных после скидки ударил с лёта по мячу примерно с 35−40 метров. Скорее, он планировал простой заброс в штрафную «Родины». Но получился… гол!