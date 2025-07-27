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Этот гол невозможно представить! Игрок костромского «Спартака» запустил «мегасвечу». Видео

А голкипер «Родины» потерялся в пространстве.

Источник: ФК «Родина»

Лига Pari подарила один из самых курьёзных голов 2025 года! Он случился в матче московской «Родины» и костромского «Спартака».

Футбол
Первая лига 2025/2026
Тур 2, 27.07.2025, 18:30
Родина
1
Спартак Кс
3

К концовке встречи на «Арене Химки» гости вели со счётом 2:1. На гол форварда «Родины» Папа Гейе во втором тайме ответили полузащитники «Спартака» Марат Тлехугов и Анатолий Немченко. Но главный эпизод матча (возможно, и всей недели в Первой лиге) случился уже на 84-й минуте. Защитник костромичей Денис Жилмостных после скидки ударил с лёта по мячу примерно с 35−40 метров. Скорее, он планировал простой заброс в штрафную «Родины». Но получился… гол!

Голкипер хозяев Сергей Айдаров стоял и смотрел на летящий мяч, планируя забрать его в руки. Но затем вратарь увидел, что ситуация идёт не по плану. Мяч полетел ему за спину. Айдаров начал пятиться, однако в итоге все равно пустил «свечу». Получился одновременно и курьёзный, и красивый гол!

«Спартак» в итоге одержал победу — 3:1. И набрал первые очки в Первой лиге. У «Родины» активе одно очко после двух туров.

Никита Паглазов