Тренер «Торпедо» Кононов оценил уровень игры своей команды

— Понятно, что сейчас игроки после предсезонных сборов, два тура позади. На ваш взгляд, ребята делают шаги вперёд? Улучшается ли игра команды по сравнению с первым туром?
— Первая игра у нас была примерно в таком же ключе: мы больше осуществляли позиционные атаки, больше владели мячом. Тогда мы пропустили два мяча со стандартов, забили два гола, была ещё пара моментов. Конечно, всегда хочется, когда команда играет в атаке, когда больше владеет мячом, чтобы было столько же завершений атак — то есть каждую атаку завершать ударом по воротам. Это может быть фланговая передача или проход по центру. К этому всегда хочется стремиться, и мы будем двигаться к этому в нашей работе, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».
Кирилл Новиков
Олег Кононов
1
Андрей Голубев
17
Эдуард Валиахметов
2
Марат Ситдиков
53
Кирилл Моисеев
24
Александр Кахидзе
65
Николай Толстопятов
15
Андрей Никитин
63′
10
Давид Кокоев
90
Константин Шильцов
63′
21
Денис Михайлов
11
Артем Котик
66′
9
Рашид Магомедов
11
Данила Сухомлинов
63′
74
Дмитрий Кучугура
8
Георгий Кантария
86′
6
Даниил Родин
1
Ростислав Солдатенко
99
Глеб Шевченко
90
Боян Роганович
3
Александр Иваньков
4
Сергей Бородин
8
Артур Галоян
89
Руслан Червяков
65′
19
Руслан Байтуков
27
Гулжигит Алыкулов
50′
58′
69
Ираклий Манелов
87
Андрей Костин
31′
46′
65
Владимир Москвичев
79′
7
Александр Юшин
65′
38
Александр Чупаев
11
Даниил Шамкин
83′
15
Егор Данилкин
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти