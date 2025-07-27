Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Тренер «Торпедо» Кононов оценил уровень игры своей команды

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 2-го тура Лиги PARI с «Нефтехимиком» (0:0) ответил, улучшается ли игра его команды по ходу нынешнего сезона. В 1-м туре чёрно-белые уступили «Челябинску» (2:3).

Источник: Чемпионат.com

— Понятно, что сейчас игроки после предсезонных сборов, два тура позади. На ваш взгляд, ребята делают шаги вперёд? Улучшается ли игра команды по сравнению с первым туром?

— Первая игра у нас была примерно в таком же ключе: мы больше осуществляли позиционные атаки, больше владели мячом. Тогда мы пропустили два мяча со стандартов, забили два гола, была ещё пара моментов. Конечно, всегда хочется, когда команда играет в атаке, когда больше владеет мячом, чтобы было столько же завершений атак — то есть каждую атаку завершать ударом по воротам. Это может быть фланговая передача или проход по центру. К этому всегда хочется стремиться, и мы будем двигаться к этому в нашей работе, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

Нефтехимик
0:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 2
27.07.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Олег Кононов
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
17
Эдуард Валиахметов
2
Марат Ситдиков
53
Кирилл Моисеев
24
Александр Кахидзе
65
Николай Толстопятов
15
Андрей Никитин
63′
10
Давид Кокоев
90
Константин Шильцов
63′
21
Денис Михайлов
11
Артем Котик
66′
9
Рашид Магомедов
11
Данила Сухомлинов
63′
74
Дмитрий Кучугура
8
Георгий Кантария
86′
6
Даниил Родин
Торпедо
1
Ростислав Солдатенко
99
Глеб Шевченко
90
Боян Роганович
3
Александр Иваньков
4
Сергей Бородин
8
Артур Галоян
89
Руслан Червяков
65′
19
Руслан Байтуков
27
Гулжигит Алыкулов
50′
58′
69
Ираклий Манелов
87
Андрей Костин
31′
46′
65
Владимир Москвичев
79′
7
Александр Юшин
65′
38
Александр Чупаев
11
Даниил Шамкин
83′
15
Егор Данилкин
Статистика
Нефтехимик
Торпедо
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
3
0
Угловые
2
6
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти