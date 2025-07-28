«Урал» вырвал победу у «Черноморца» на 90+4-й минуте матча Первой лиги

Нападающий «шмелей» Мартин Секулич открыл счёт в матче на 22-й минуте. Спустя четыре минуты Саид Алиев сравнял счёт. На 45+3-й минуте Матвей Бардачёв вывел хозяев вперёд. На 50-й минуте Олег Николаев сравнял счёт. На 90+4-й минуте Силвие Бегич забил победный гол екатеринбуржцев.
В следующем туре «Урал» примет на своём поле «Родину». Игра состоится в субботу, 2 августа. На следующий день свой матч проведёт «Черноморец». Команда дома примет тульский «Арсенал».
Футбол, Первая лига, Тур 2
28.07.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Мирослав Ромащенко
Сергей Первушин
Голы
Урал
Мартин Секулич
23′
Матвей Бардачев
45+2′
Силвие Бегич
90+4′
Черноморец
Саид Алиев
26′
Олег Николаев
50′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
6
Фаниль Сунгатулин
2
Силвие Бегич
44
Владислав Малькевич
16
Фернандо Итало
70
Матвей Бардачев
13
Роман Акбашев
77′
42
Егор Мосин
10
Мартин Секулич
79′
7
Алексей Каштанов
55
Тимур Аюпов
78′
37
Виталий Бондарев
97
Илья Ишков
65′
59
Евгений Харин
88′
14
Юрий Железнов
65′
50
Максим Воронов
Черноморец
32
Максим Матюша
3
Заурбек Плиев
9
Саид Алиев
4
Илья Кирш
45+1′
2
Василий Черов
18
Олег Николаев
88
Владислав Мастерной
41′
87′
17
Григорий Жилкин
25
Владислав Ложкин
46′
10
Илья Жигулев
99
Кирилл Морозов
46′
77
Эльдияр Зарыпбеков
86′
31
Тимур Касимов
59′
22
Павел Горелов
8
Заур Тарба
69′
5
Антон Крачковский
Статистика
Урал
Черноморец
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
19
9
Удары в створ
14
4
Угловые
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти