«Урал» вырвал победу у «Черноморца» на 90+4-й минуте матча Первой лиги

Сегодня, 28 июля, завершился матч 2-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026 между «Уралом» и «Черноморцем». Победу в игре, проходившей на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, одержали хозяева со счётом 3:2.