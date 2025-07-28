«Урал» дожал «Черноморец». «Торпедо» — в ступоре. Невероятная ошибка вратаря «Родины». 2-й тур ФНЛ

В первом туре подопечные Сергея Первушина отобрали очки у «Родины». Южане были очень близки к тому, чтобы огорчить еще и «Урал». Если бы не опытнейший Бегич. Уже в компенсированное время заменивший Акбашева Мосин здорово разобрался со своим опекуном на фланге и подал в штрафную. 32-летний хорват направил мяч в правый от себя угол — без шансов для голкипера. 3:2!