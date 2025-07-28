«Урал» дожал «Черноморец». «Торпедо» — в ступоре. Невероятная ошибка вратаря «Родины». 2-й тур ФНЛ

Ошибка Селихова. Победный гол Бегича на 94-й минуте
«Урал» в Екатеринбурге взял верх над «Черноморцем» — 3:2. Победный гол был забит в компенсированное время.
По сравнению с игрой в Ярославле (1:0) рулевой «шмелей» Мирослав Ромащенко произвел четыре перестановки в составе. За фланги обороны отвечали теперь Итало и Малькевич, а не Прищепа и Маргасов. Справа в атаке вместо Мосина вышел Ишков, а в опорной зоне Бондарев уступил место Сунгатулину.
Хозяева открыли счет в середине первого тайма. Расчертили так расчертили! Акбашев выполнил проникающую передачу в штрафную, Аюпов касанием пятки продлил пас на Секулича, и хорват с левой ноги неотразимо пробил в дальний угол. Красота!
Впрочем, «моряки» довольно быстро отыгрались. Не обошлось без ошибки Селихова, который не добрался до мяча после подачи с фланга. За что и был наказан Алиевым. 1:1.
«Урал» притих и взорвался перед свистком на перерыв. Сначала Секулич мощным выстрелом не прошил Матюшу. А затем Акбашев со штрафного навесил точно на голову Бардачеву, который пробил на исполнение — 2:1.
«Шмели» могли создать себе комфортное преимущество сразу после возобновления игры. На этот раз Матюша не позволил отличиться Акбашеву. А вот Селихов на 50-й минуте свою команду не спас и был пойман Николаевым на противоходе — 2:2!
В первом туре подопечные Сергея Первушина отобрали очки у «Родины». Южане были очень близки к тому, чтобы огорчить еще и «Урал». Если бы не опытнейший Бегич. Уже в компенсированное время заменивший Акбашева Мосин здорово разобрался со своим опекуном на фланге и подал в штрафную. 32-летний хорват направил мяч в правый от себя угол — без шансов для голкипера. 3:2!
Сейчас в таблице — троевластие. По шесть очков набрали «Урал», «Факел» и… «Челябинск»!
«Торпедо» пока без побед
У «Торпедо» всего одно очко в двух турах. После сенсационного домашнего поражения от «Челябинска» (2:3) команда Олега Кононова сыграла вничью в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком» (0:0).
Тренерский штаб москвичей, как и ожидалось, пошел на ряд перестановок в составе. В воротах Волкова, грубо ошибившегося в первом туре, сменил Солдатенко. В середине поля с первых минут сыграли Галоян и Шамкин, справа в атаке — Червяков, а в центре нападения — Юшин.
Гости больше владели мячом, кружили около штрафной Голубева. Шамкин и Галоян неплохо взаимодействовали, регулируя атаки своей команды. Вот только стопроцентных моментов подопечные Кононова все же не имели.
Более того, в концовке могли и пропустить. Магомедов после разрезающей передачи из глубины вывалился один на один с Солдатенко, но пробил довольно бесхитростно.
Олег Кононов после матча признал: черно-белым пока не хватает остроты впереди:
— Тяжело было взломать оборону «Нефтехимика». Мы старались использовать позиционные атаки, владели преимуществом, но, к сожалению, не удалось забить. В целом мы играли неплохо, но нам не хватает остроты и завершающей фазы. Нужно быстрее двигать мяч. Как только мы играли быстро, в одно-два касания, сразу создавали сложности хозяевам.
Вратарь «Родины», что это было?!
«Родина», как и «Торпедо», пока не может победить в новом сезоне. Неделю назад москвичи дома не справились с «Черноморцем» (1:1). А во втором туре подопечные Зорана Зельковича неожиданно уступили костромскому «Спартаку» — 1:3. Этот матч ознаменовался, возможно, самым курьезным голом в сезоне. Но обо всем по порядку.
В старте «Родины» на правом фланге атаки появился Папе Гуйе, заменивший травмированного Дениса Тихонова. Сенегалец своим шансом воспользовался, головой замкнув подачу Гогличидзе. Правда, тут стоит сказать и об ошибке Гайдаша на выходе.
Вообще, хозяева точно могут занести себе в актив первый тайм. Атакующая группа в лице Гордюшенко, Максименко, Гуйе, поддерживаемая из глубины Егорычевым и Ушатовым, наращивала давление на оборону красно-белых.
А вот сразу после перерыва напортачили защитники хозяев. В не самой сложной ситуации они не сумели вынести мяч, который достался Тлехугову. 21-летний хавбек с 10 метров расстрелял Айдарова.
«Родина» постаралась быстро восстановить преимущество в счете. Умница Максименко, раскачав защитника на входе в штрафную, с левой ноги жахнул в дальний верхний угол. Браво, Гайдаш!
«Спартак» продолжил действовать вторым номером и подловил соперника на контратаке. Блестяще сыграл Чиканчи. Получив передачу на правом фланге, 26-летний футболист собрал на себе двух защитников и после паузы выкатил пас по центру. Немченко от радиуса штрафной с левой ноги шикарно выстрелил в правый от себя угол, заставив капитулировать Айдарова. 1:2.
По этому голу Сергею сложно предьявить претензии (уж слишком хорошим вышел удар у спартаковца), но то, что он сотворил на 84-й минуте, не поддается логическому объяснению.
После очередного наскока гостей кто-то из защитников «Родины» сыграл на отбой и вынес мяч точно на ногу Жимолостных. Тот пробил в касание (возможно, это был просто заброс в штрафную) с правого фланга метров с 35. Мяч взмыл в небо, довольно долго летел и опустился за спиной Айдарова — 1:3! Похоже, голкипер потерял концентрацию и до последнего не верил в надвигающуюся опасность.
Напомним, летом «Родина» продала в «Краснодар» вратаря Корякина. Равноценной замены ему, как видим, не нашлось.
— При счете 1:1 у нас были очень хорошие моменты, — заметил тренер москвичей Владимир Бесчастных. — Забей мы их — второй тайм повернулся бы в другую сторону. После перерыва планировали подержать мяч, попробовать поймать «Спартак» на контратаках. Но в итоге пропустили быстрый гол, побежали вперед и… пропустили второй. Не хватает нам немного «физики» и сплоченности во вторых таймах.
— Как прокомментируете третий гол «Спартака»?
— Это несчастье.
«Факелу» для побед хватает одного гола
«Факел» одержал вторую подряд победу с минимальным счетом. Команда Игоря Шалимова в Воронеже одолела «Уфу». Дуэт нападающих «огнеопасных» вновь составили Пуси и Гонгадзе.
Игра проходила с преимуществом хозяев. Вот только в первом тайме они тревожили Беленова в основном дальними ударами. Александр был начеку. А после перерыва 38-летний голкипер «Уфы», в активе которого 38 игр за «Факел», в течение 10 секунд дважды не позволил Пуси и Гонгдазе зажечь свои фамилии на табло.
Подопечные Омари Тетрадзе довольно грамотно отбивались и однажды вылетели в опасную контратаку. Хабалов, обыгравшись с партнером, проскочил по левому флангу и «шведой» вырезал чудо-передачу на линию вратарской. Невысокий Агеян из убойной позиции головой послал мяч выше цели.
Вскоре Гапонов показал ему, как надо действовать «на втором этаже». После мягкой подачи Уридии экс-защитник «Спартака» головой пробил в противоход Беленову. 1:0.
— Довольны результатом. Имели моменты, подходы. Где-то подводила реализация. Смогли в итоге забить. Могли и пропустить контратаку соперника… Сегодня пришел полный стадион. У губернатора день рождения. Ребята справились с давлением, — подытожил Игорь Шалимов.
Великолепный Фадеев
Выходец из второго дивизиона — «Челябинск» — пока довольно комфортно себя чувствует в лучшей лиге мира. В первом туре команда Романа Пилипчука сенсационно обыграла на выезде «Торпедо» — 3:2. Теперь же дома справилась с крепким «Ротором» — 1:0.
Игра получилась довольно вязкой и тягучей. Волгоградцы были чуть острее. Чего стоит только выход Давидяна один на один с Тусеевым после умнейшей передачи Макарова по центру. Хавбек, в активе которого три матча за сборную Армении, голкипера не перекинул.
Все решил стандарт в концовке встречи. После подачи Гапечкина со штрафного мяч заметался по вратарской Чагрова. Самым расторопным оказался Кочиев — 1:0!
Автор еще одной сенсации первого тура — «Чайка» Дмитрия Комбарова — не проиграла в Саратове (0:0). «Сокол» был явно ближе к победе, но вновь кураж поймал 20-летний голкипер «пернатых» Фадеев. Семен вытащил по меньшей мере четыре тяжелейших мяча! В его активе второй «сухарь» подряд.
— Результат для нас положительный, хотя игра далась тяжело, — признал Дмитрий Комбаров. — В концовке мы прижались к своим воротам, мало подборов забрали, не все получалось в созидании. Тем не менее я поблагодарил ребят за стопроцентную самоотдачу — за то, как они стелились в подкатах, боролись, действовали в своей штрафной при атаках соперника. В этом плане они молодцы. Учитывая 12-часовой переезд, сыграть на ноль и увезти очко из Саратова — хороший результат.
Тихонов — последний
«Енисей» Андрея Тихонова проваливает начало сезона. Два домашних поражения кряду! После звонкой пощечины, полученной от молодой и задорной «Чайки» (0:3), красноярцы не смогли реабилитироваться в поединке со «СКА Хабаровск» — 1:2.
Дублем отметился 26-летний Гурциев. Сначала воспитанник «Краснодара», поигравший в «Алании», «Чайке» и «Оренбурге», четко реализовал пенальти, а перед перерывом замкнул прострел Янова. Хозяева заканчивали игру вдесятером. Эмерсон схлопотал две желтые карточки.
— Нелепые удаления и голы, которые мы пропускаем… Это просто детский сад какой-то! — подчеркнул на пресс-конференции Тихонов. — При этом хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, за желание бороться до конца. У нас была сыгранная группа атаки, но мы потеряли определенных футболистов. Это тоже сказывается.
«Енисей» вместе с ульяновской «Волгой» замыкают турнирную таблицу.
Виталий Айрапетов