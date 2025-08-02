«Челябинск» уступил «КАМАЗу» в матче 3-го тура Первой лиги

Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Его автором стал полузащитник «КАМАЗа» Давид Хубаев. Спустя пять минут защитник «Челябинска» Хетаг Кочиев забил ответный мяч. Победу хозяев принёс гол нападающего Руслана Апекова, забитый с 11-метровой отметки на 58-й минуте.