«Челябинск» уступил «КАМАЗу» в матче 3-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах (Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данилом Кашириным (Уфа). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.
Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Его автором стал полузащитник «КАМАЗа» Давид Хубаев. Спустя пять минут защитник «Челябинска» Хетаг Кочиев забил ответный мяч. Победу хозяев принёс гол нападающего Руслана Апекова, забитый с 11-метровой отметки на 58-й минуте.
После этой победы в активе «КАМАЗа» стало семь очков. Команда поднялась на второе место в таблице чемпионата. «Челябинск» с шестью очками находится на четвёртой строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 3
2.08.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Роман Пилипчук
Голы
КАМАЗ
Давид Хубаев
38′
Руслан Апеков
58′
Челябинск
Данила Емельянов
44′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
7
Руслан Аюкин
2
Давид Хубаев
10
Роман Защепкин
86′
59
Даниил Моторин
6
Тимофей Калистратов
45+3′
59′
15
Максим Бурко
68′
21
Георгий Юдинцев
82′
27
Роман Мануйлов
28
Мухаммад Султонов
82′
14
Сурхайхан Абдуллаев
9
Давид Караев
74′
19
Ренат Голыбин
11
Руслан Апеков
82′
53
Александр Дерюгин
Челябинск
93
Илья Тусеев
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
66
Ян Гудков
10
Рамазан Гаджимурадов
77′
70
Гаррик Левин
22
Александр Гапечкин
62′
75
Тимур Жамалетдинов
18
Константин Кертанов
65′
11
Александр Носов
23
Данила Емельянов
65′
14
Василий Палкин
77
Денис Самойлов
82′
19
Тимофей Комиссаров
29
Матвей Урванцев
65′
88
Вильфрид Эза
Статистика
КАМАЗ
Челябинск
Желтые карточки
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти