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«Чайка» Комбарова спаслась от поражения в матче против «Волги» в Первой лиге

Песчанокопская «Чайка» на домашнем стадионе сыграла вничью с ульяновской «Волгой» в матче 3-го тура Первой лиги.

Источник: ФК "Чайка"

Счет был открыт на 54-й минуте — отличился полузащитник «волжан» Данил Новиков. В концовке хозяева ушли от поражения благодаря голу Артема Соколова (86). В итоге 1:1 — «Чайка» под руководством Дмитрия Комбарова продолжает идти без поражений в чемпионате.

В следующем туре «Чайка» отправится на выезд к «СКА-Хабаровску» (9 августа), а «Волга» сыграет в гостях с «Челябинском» (10 августа).

Чайка
1:1
Первый тайм: 0:0
Волга
Футбол, Первая лига, Тур 3
2.08.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
им. И.П. Чайки
Главные тренеры
Дмитрий Комбаров
Михаил Белов
Голы
Чайка
60395
86′
Волга
Данил Новиков
54′
Составы команд
Чайка
58
Семен Фадеев
12
Дмитрий Иванников
14
Дмитрий Каптилович
15
Богдан Рогочий
27
Артем Крутовских
17
Глеб Пополитов
44′
10
Абдулло Джебов
59′
18
Артем Соколов
83
Николай Ищенко
77′
69
Антон Гурылев
88
Иван Маркелов
60′
6
Юрий Петин
91
Даниил Столяров
60′
19
Иван Иванов
20
Станислав Библик
69′
87
Арсений Филев
Волга
1
Алексей Кеняйкин
3
Олег Красильниченко
4
Камиль Ибрагимов
30
Айдар Хабибуллин
7
Артур Мурза
37
Евгений Воронин
2′
20
Константин Ковалев
80′
15
Дэвид Кокоев
6
Иван Козлов
46′
28
Данил Новиков
27
Михаил Умников
75′
79′
97
Илья Зубенко
10
Гиоргий Уридия
61′
17
Игорь Гершун
19
Владислав Руденко
46′
9
Дмитрий Каменщиков
Статистика
Чайка
Волга
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти