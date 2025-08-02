«Чайка» Комбарова спаслась от поражения в матче против «Волги» в Первой лиге

Счет был открыт на 54-й минуте — отличился полузащитник «волжан» Данил Новиков. В концовке хозяева ушли от поражения благодаря голу Артема Соколова (86). В итоге 1:1 — «Чайка» под руководством Дмитрия Комбарова продолжает идти без поражений в чемпионате.