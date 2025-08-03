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Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

«Торпедо» уступило «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Лиги Pari, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и московское «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина (Хабаровск). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 10:30 мск. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 52-й минуте. Отличился полузащитник «СКА-Хабаровск» Садыг Багиев.

После трёх сыгранных туров «СКА-Хабаровск» набрал семь очков. Команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги. Московское «Торпедо» имеет в своём активе одно очко и находится на 16-м месте. Возглавляет таблицу лиги «Урал», набравший девять очков после трёх встреч.

СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 3
3.08.2025, 10:30 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Олег Кононов
Голы
СКА-Хабаровск
Садыг Багиев
54′
Составы команд
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
84
Ярослав Гребенкин
91
Егор Носков
78′
7
Камран Алиев
30
Давид Шавлохов
21
Глеб Гурбан
6
Садыг Багиев
17
Андрей Анисимов
13
Данила Янов
75′
11
Александр Гаглоев
77
Батраз Гурциев
75′
9
Максим Кутовой
64′
Торпедо
1
Ростислав Солдатенко
90
Боян Роганович
99
Глеб Шевченко
8
Артур Галоян
3
Александр Иваньков
4
Сергей Бородин
11
Даниил Шамкин
63′
7
Александр Юшин
69
Ираклий Манелов
63′
27
Гулжигит Алыкулов
38
Александр Чупаев
63′
89
Руслан Червяков
90′
65
Владимир Москвичев
69′
19
Руслан Байтуков
87
Андрей Костин
76′
15
Егор Данилкин
Статистика
СКА-Хабаровск
Торпедо
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
6
4
Угловые
7
4
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Лысенко
(Россия, Благовещенск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти