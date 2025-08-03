«Торпедо» уступило «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура Первой лиги

После трёх сыгранных туров «СКА-Хабаровск» набрал семь очков. Команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги. Московское «Торпедо» имеет в своём активе одно очко и находится на 16-м месте. Возглавляет таблицу лиги «Урал», набравший девять очков после трёх встреч.