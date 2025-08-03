«Спартак» Кострома и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 3-го тура Первой лиги

После трёх встреч костромской «Спартак» набрал четыре очка. Команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Нижнекамский «Нефтехимик» имеет в своём активе три очка и находится на 10-м месте. Возглавляет таблицу лиги «Урал», набравший девять очков после трёх встреч.