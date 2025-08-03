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«Спартак» Кострома и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Спартак» Кострома и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваево. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск).

Источник: Пресс-служба «Нефтехимика»

Итоговый счёт встречи — 1:1.

Первый мяч в игре забил полузащитник хозяев Иван Енин на 26-й минуте. Во втором тайме хавбек Давид Кокоев сравнял счёт на 72-й минуте.

После трёх встреч костромской «Спартак» набрал четыре очка. Команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Нижнекамский «Нефтехимик» имеет в своём активе три очка и находится на 10-м месте. Возглавляет таблицу лиги «Урал», набравший девять очков после трёх встреч.

Спартак Кс
1:1
Первый тайм: 0:0
Нефтехимик
Футбол, Первая лига, Тур 3
3.08.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Урожай
Главные тренеры
Евгений Таранухин
Кирилл Новиков
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти