«Спартак» Кострома и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 3-го тура Первой лиги

Итоговый счёт встречи — 1:1.
Первый мяч в игре забил полузащитник хозяев Иван Енин на 26-й минуте. Во втором тайме хавбек Давид Кокоев сравнял счёт на 72-й минуте.
После трёх встреч костромской «Спартак» набрал четыре очка. Команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Нижнекамский «Нефтехимик» имеет в своём активе три очка и находится на 10-м месте. Возглавляет таблицу лиги «Урал», набравший девять очков после трёх встреч.
Футбол, Первая лига, Тур 3
3.08.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Урожай
Главные тренеры
Евгений Таранухин
Кирилл Новиков
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
Обозначения
- Вышел из игры
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- Двойная замена
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