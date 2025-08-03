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Тульский «Арсенал» переиграл «Черноморец» в матче Первой лиги

Окончен матч 3-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и тульский «Арсенал». Игра пошла на стадионе «Центральный» (Новороссийск, Россия). В роли главного арбитра встречи выступил Герман Коваленко (Казань, Россия).

Источник: Пресс-служба ФК «Арсенал» Тула

Победу со счётом 2:1 в этом матче отпраздновали футболисты тульской команды.

Олег Николаев открыл счёт на седьмой минуте и вывел хозяев поля вперёд. Амур Калмыков на 48-й минуте сравнял счёт, победный гол «Арсенала» на 75-й минуте забил Алан Цараев.

После этой игры «Черноморец» (1) располагается на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, «Арсенал» (5) находится на седьмой строчке.

Черноморец
1:2
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 3
3.08.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Сергей Первушин
Дмитрий Гунько
Голы
Черноморец
Олег Николаев
5′
Арсенал
Амур Калмыков
48′
Алан Цараев
74′
Составы команд
Черноморец
32
Максим Матюша
2
Василий Черов
3
Заурбек Плиев
4
Илья Кирш
88
Владислав Мастерной
9
Саид Алиев
5
Антон Крачковский
78′
8
Заур Тарба
10
Илья Жигулев
46′
77
Эльдияр Зарыпбеков
18
Олег Николаев
62′
89
Дмитрий Стоцкий
22
Павел Горелов
57′
69
Илья Родионов
99
Кирилл Морозов
46′
25
Владислав Ложкин
Арсенал
18
Михаил Цулая
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
31
Кирилл Большаков
28′
44
Олег Исаенко
22
Алан Цараев
7
Эдарлин Рейес
77
Алексей Бердников
71′
8
Артем Попов
14
Милош Брнович
61′
17
Маттео Алинви
21
Никита Раздорских
22′
46′
59
Тигран Аванесян
78
Данил Липовой
81′
10
Игорь Горбунов
9
Амур Калмыков
38′
61′
11
Урош Джуранович
Статистика
Черноморец
Арсенал
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
5
8
Угловые
3
7
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти