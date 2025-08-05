Кузьмичёв заявил, что Семаку нужно уйти с поста главного тренера «Зенита»

— Отдохнуть? Я это давно говорю, ещё после последнего чемпионства, когда повезло, в последнем туре так сложилось. Уже тогда было понятно, что нужно что-то поменять, — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».