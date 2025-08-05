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Кузьмичёв заявил, что Семаку нужно уйти с поста главного тренера «Зенита»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв заявил, что Сергею Семаку стоит покинуть пост главного тренера «Зенита», чтобы отдохнуть.

Источник: Чемпионат.com

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв заявил, что Сергею Семаку стоит покинуть пост главного тренера «Зенита», чтобы отдохнуть.

— Не считаешь, что Семаку нужно искать замену?

— Отдохнуть? Я это давно говорю, ещё после последнего чемпионства, когда повезло, в последнем туре так сложилось. Уже тогда было понятно, что нужно что-то поменять, — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Зенит» под руководством Семака шесть раз подряд выиграл чемпионат России, пять раз — Суперкубок страны и дважды — национальный Кубок. В этом сезоне Мир РПЛ петербургская команда набрала пять очков в трёх стартовых турах.