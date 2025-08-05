Карраскаль — о переходе во «Фламенго»: ни секунды не сомневался в своём решении

Были и другие клубы, проявлявшие интерес ко мне, но я всегда говорил семье и друзьям, что хочу перейти в «Фламенго», чтобы пережить этот замечательный опыт. Это команда, которая выигрывает титулы. Я ни секунды не сомневался в своём решении. Это было напряжённо, потому что я был сосредоточен на переходе, и мы закрыли дверь для других предложений.