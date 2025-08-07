Капитан «Торпедо» публично обратился к болельщикам команды

— Головой мы понимаем, что всё можно исправить, всё в наших силах. Но это всё равно тяжело даётся. У всех есть амбиции — как индивидуальные, так и командные. Хочется быть всегда наверху. Да, сейчас у нас чёрная полоса. Но я уверен, что мы переборем и себя, и эту чёрную полосу. Сделаем из неё белую, и всё будет хорошо.