«Сокол» и «Черноморец» не смогли выявить победителя

Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Сокол» открыл счет в матче уже на 8-й минуте, отличился Владислав Шпитальный.
В середине второго тайма игрок «Черноморца» Саид Алиев смог сравнять счет в игре — 32-я минута.
«Сокол» с 3 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Черноморец» с 2 баллами на счету располагается на 13-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 4
9.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Младен Кашчелан
Сергей Первушин
Голы
Сокол
Владислав Шпитальный
8′
Черноморец
Саид Алиев
32′
Составы команд
Сокол
36
Михаил Левашов
5
Владимир Ковачевич
6
Никита Печенкин
33
Никита Глойдман
9
Владислав Шпитальный
18
Владислав Лазарев
82′
23
Иван Чуриков
70
Руслан Дауров
19
Аллон Бутаев
74′
42
Дамир Шайхтдинов
13
Павел Киреенко
73′
10
Сергей Грибов
69
Роман Ермолин
64′
92
Владислав Костин
Черноморец
73
Михаил Штепа
2
Василий Черов
3
Заурбек Плиев
4
Илья Кирш
18
Олег Николаев
77
Эльдияр Зарыпбеков
99
Кирилл Морозов
89
Дмитрий Стоцкий
79′
13
Станислав Пузанов
31
Тимур Касимов
73′
10
Илья Жигулев
84′
9
Саид Алиев
79′
44
Илья Кухарчук
25
Владислав Ложкин
66′
22
Павел Горелов
Статистика
Сокол
Черноморец
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти