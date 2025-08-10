«Урал» обыграл «Енисей» в матче Первой лиги

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» на выезде обыграли красноярский «Енисей» в матче четвертого тура Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Роман Акбашев (70-я минута) и Илья Ишков (90+3).
«Урал» одержал четвертую подряд победу в новом сезоне и лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков. «Енисей» продлил серию без побед до четырех матчей и располагается на последнем, 18-м месте в таблице.
В другом матче Первой лиги «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Чайкой» из Песчанокопского (Ростовская область) со счетом 1:1.
Футбол, Первая лига, Тур 4
10.08.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Мирослав Ромащенко
Голы
Урал
Роман Акбашев
70′
Илья Ишков
90+3′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
5
Иллой-Айет Эммерсон
87
Андрей Мазурин
33
Александр Масловский
55
Никита Богатырев
21
Егор Иванов
43
Артур Гилязетдинов
71′
3
Ян Цесь
22
Александр Канаплин
77′
18
Александр Надольский
17
Иван Зазвонкин
71′
77
Ростислав Огиенко
9
Лука Раткович
77′
15
Андрей Окладников
7
Андреа Чуканов
84′
19
Вячеслав Кротов
Урал
57
Александр Селихов
90+2′
55
Тимур Аюпов
70
Матвей Бардачев
44
Владислав Малькевич
6
Фаниль Сунгатулин
2
Силвие Бегич
16
Фернандо Итало
13
Роман Акбашев
88′
37
Виталий Бондарев
14
Юрий Железнов
88′
59
Евгений Харин
42
Егор Мосин
59′
10
Мартин Секулич
20
Евгений Марков
59′
97
Илья Ишков
Статистика
Енисей
Урал
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
3
5
Угловые
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Захаров
(Россия, Казань)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти