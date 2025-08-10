«Нефтехимик» победил «Шинник» в матче Первой лиги

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» на выезде выиграл у ярославского «Шинника» в матче четвертого тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Ярославле, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Давид Кокоев (35-я минута) и Рашид Магомедов (65).
«Нефтехимик» одержал первую победу в текущем сезоне после трех ничьих в трех стартовых турах второго по силе дивизиона чемпионата России. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Шинник» с одним баллом опустился на предпоследнее, 17-е место.