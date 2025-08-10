«Нефтехимик» победил «Шинник» в матче Первой лиги

«Нефтехимик» одержал первую победу в текущем сезоне после трех ничьих в трех стартовых турах второго по силе дивизиона чемпионата России. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Шинник» с одним баллом опустился на предпоследнее, 17-е место.