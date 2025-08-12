«Урал» и «Факел»: 12 из 12! Катастрофа «Торпедо» и непобедимый Комбаров

«Урал»: у Секулича «гол плюс пас» за полчаса
«Урал» пока идет без потерь. В Красноярске команда Мирослава Ромащенко оказалась сильнее «Енисея» Андрея Тихонова — 2:0.
Тренерский штаб гостей удивил стартовым составом. С первых минут в центре нападения действовал не лучший бомбардир прошлого сезона ФНЛ Секулич (14 мячей), а Марков, который в 17 играх за «шмелей» так и не смог пополнить свой лицевой счет. Из глубины ему помогал Акбашев, с флангов — Железнов и Мосин.
В первом тайме хозяева были острее, а новичок «львов» Раткович едва не сотворил шедевр. Гилязетдинов далеко бросил мяч из аута, и 28-летний сербский форвард изловчился и пробил через себя — Селихов потащил мяч из угла!
До перерыва подопечные Ромащенко вообще не угрожали воротам Шамова. Картина не сильно изменилась и после возобновления игры. Однажды красноярцы поймали уральцев на контратаке. Раткович от радиуса штрафной коварно стрелял из-под защитника в правый от себя угол — Селихов в отличном прыжке вновь выручил гостей.
На 59-й минуте Ромащенко наконец-то выпустил на поле Секулича. И хорват сделал разницу за полчаса. Сначала легионер обработал не самую простую «закидушку» от Бегича, развернулся и покатил под удар Акбашеву. Роман все исполнил идеально — пробил не сильно, но точно в уголок.
А уже на второй компенсированной минуте Секулич поставил победную точку. Поймав отскок от ноги Эмерсона, уральская «десятка» расстрелял Шамова с 10 метров. 1+1 за 30 минут!
У «Урала» четыре победы в четырех турах. У «Енисея» лишь одно очко.
— Понравились многие моменты в организации игры, с переходными фазами. Единственное — в первом тайме было очень много стерильного владения, — заметил на пресс-конференции Мирослав Ромащенко. — Не хватало агрессивных действий от наших атакующих игроков, когда они оставались один в один. Ишков, выйдя на замену, дважды проявил эти качества. Хочется доминировать на поле — вне зависимости с мячом мы или без мяча.
«Торпедо»: одно очко в четырех турах
«Торпедо» провалило начало сезона. Лишь одно очко в четырех турах при двух забитых мячах. В понедельник команда Олега Кононова сенсационно дома уступила костромскому «Спартаку» — 0:1.
На острие атаки Кононов снова отрядил молодого Чупаева, а не опытного Юшина или новичка команды, черногорца Бакича. Роль правого инсайда исполнял не Манелов (его активно отправляют в «Балтику»), а арендованный у «Акрона» Данилин.
Неприятно удивил газон на «Арене Химки» — многовато проплешин.
До перерыва хозяева создали лишь один опасный момент. Шамкин был близок к голу после прострела Галояна — мяч прошел в сантиметрах от штанги. В остальном же черно-белые испытывали явные проблемы с доставкой мяча в финальную треть. Спартаковцы спокойно перекусывали выпады торпедовцев. Демьянов и Енин справлялись с Галояном и Шамкиным.
Москвичи доигрались на 41-й минуте. Гости заработали право на угловой. После подачи на дальнюю штангу Солдатенко ошибся на выходе, Чурич и Шевченко потеряли позиции, и Жилмостных воспользовался этим подарком. 0:1.
В перерыве Кононов произвел двойную замену: Башич и Червяков вместо Шамкина и Чупаева. Чуть позже бросил в бой Юшина и Алыкулова. А момент создали красно-белые! Солдатенко справился с плотным ударом Демьянова в ближний угол.
Концовка матча осталась все же за «Торпедо». Подопечные Кононова наиграли на гол. Мяч после ударов головой Шевченко и Юшина проскочил рядом со штангой. На 90-й минуте Алыкулов за счет дриблинга прошел нескольких оппонентов и выкатил на Данилина. Удар из выгодной позиции, рикошет, перекладина! Финальный свисток. 0:1.
Результаты автозаводцев — просто катастрофа. Кто-то мог предположить, что по итогам четырех туров «Торпедо» окажется на 15-м месте?!
Последуют ли теперь оргвыводы? Сохранит ли свой пост Олег Кононов? И есть ли сейчас в клубе человек, который принимает ключевые решения? Леонид Соболев, напомним, находится в следственном изоляторе…
Не жалеет ли Кононов о расставании с Нетфуллиным?
«Факел» начал свой матч в Набережных Челнах на час позже, чем «Торпедо» в Химках. Показательно, что лучшим игроком в этой встрече стал Нетфуллин. Опытный полузащитник здорово играл за команду Олега Кононова в первой части прошлого сезона. Но затем перестал входить в планы главного тренера москвичей и перебрался в Воронеж.
Гости довольно быстро открыли счет. Альшин выполнил подачу со штрафного, Пуси подправил мяч на Нетфуллина, который в касание уложил его в сетку ворот «КАМАЗа». Хозяева моментально ответили своим выпадом. Султонов мощным ударом сотряс перекладину!
«КАМАЗ», пожалуй, самая характерная команда лиги, никому не проигрывает без боя. Вот и «Факел» вовсе не выглядел фаворитом.
Если бы не Фролкин, вытащивший мяч из «девятки» после классного выстрела Хубаева со штрафного, на перерыв команды ушли при равном счете.
А первая же осмысленная атака подопечных Игоря Шалимова во втором тайме привела к голу. Нетфуллин и Пуси поменялись ролями. Россиянин вовремя отдал пас албанцу, который с линии штрафной неотразимо пробил в правый от себя угол. 0:2.
21-летний Абдуллаев возродил интригу, забив, возможно, самый красивый гол в туре. Молодой хавбек подхватил мяч на левом фланге, сместился в центр, ворвался в штрафную, на дриблинге проскочил троих воронежцев и жахнул в дальний угол. Красота!
Но на большее хозяева уже не сподобились.
У «Факела», как и «Урала», 12 очков из 12 возможных. Пока в ФНЛ два лидера.
Комбаров не проиграл в Хабаровске
«Чайка» Дмитрия Комбарова прямо сейчас, наверное, самая симпатичная команда лиги. Ей многие предрекали вылет из ФНЛ. Мало кто верил в то, что молодежь, в срочном порядке набранная из «Спартака-2» и «Леон Сатурна», будет состоятельна против взрослых мужиков. Но что мы видим? В четырех турах команда набрала шесть очков. Ни одного поражения!
Вот и в Хабаровске «пионеротряд Комбарова» не растерялся. Хотя начало встречи осталось за армейцами. Если бы не Фадеев, хозяева создали бы себе комфортное преимущество к 30-й минуте. Сначала Семен вытащил мяч из «девятки» после удара головой Алиева с отскоком от газона, а затем среагировал на коварный выстрел Гурциева в ближний угол.
Воспитанник академии «Спартака» — однозначно главное открытие стартовых туров ФНЛ.
Выдержав армейский натиск, гости перехватили инициативу. Команда Комбарова играет исключительно низом, с забеганиями, розыгрышами на третьего. И все это на довольно высокой скорости. Несколько раз гости ставили в тупик оборону СКА. 17-летний Пополитов обязан был забивать, но не попал в створ с семи метров. А Соколов в свою очередь не переиграл Имамова в ближнем бою.
После перерыва зрители вновь стали свидетелями сложного сейва Фадеева. Носков пробил из-за пределов штрафной. Мяч, попав в спину защитника, изменил направление и летел в правый от голкипера угол. Семен успел переложиться и, вытянувшись в струнку, дотянулся до мяча. Браво! И все-таки вскоре молодой вратарь пропустил, не справившись с шикарным ударом Алиева под перекладину.
Показалось, что на этот раз «Чайке» уже поражения не избежать. Однако Комбаров во втором туре кряду угадал с заменой. Если в матче с «Волгой» южан спас Новиков, то в Хабаровске джокером стал Филев. 18-летний нападающий сравнял счет буквально через минуту после своего появления на поле!
А ведь гости имели все шансы в концовке вырвать победу. Все тот же Филев после прострела Пополитова с трех метров послал мяч выше цели!
— Думаю, ничья в Хабаровске для любой команды — неплохой результат. Учитывая логистику, разницу во времени… В перерыве мы сделали корректировки, немного перестроили игру, потребовали от команды активнее идти в прессинг. Второй тайм нам очень понравился. Имею в виду количество созданных моментов, причем не просто полуподходы, а, на мой взгляд, стопроцентные голевые ситуации. Только реализация чуть подкачала. Мы не хотели играть на удержание, а боролись за победу, — подчеркнул после матча Дмитрий Комбаров.
Спасение «Родины»
На неделе «Родина» рассталась с главным тренером — словенцем Зораном Зельковичем. Причина — слабые результаты (одно очко в трех турах) и разногласия по ряду вопросов с директором клуба Алексеем Зининым. К домашней встрече с «Арсеналом» команду готовил Барсег Киракосян.
Перестановки москвичам пока не помогли. Они были близки к третьему поражению в сезоне.
На 35-й минуте туляки блестяще расчертили трехходвку. Аванесян внешней стороной стопы вырезал передачу на левый край штрафной, откуда доминиканец Рейес отпасовал назад во второй темп на Аллинви. Представитель Бенина пробил в дальний угол — Свинов хозяев не выручил, хотя до мяча и дотянулся. У Рейеса это уже четвертое результативное действие в четырех играх!
Аллинви мог отправлять хозяев в нокаут перед свистком на перерыв. Как он умудрился послать мяч выше створа, выскочив один на один со Свиновым?!
«Родина» спаслась в концовке матча. Арбитр Евгений Галимов посчитал, что Бердников завалил Максименко в своей штрафной. Сам пострадавший привел приговор в исполнение. 1:1.
«Арсенал» в своем Telegram-канале выразил несогласие с решением рефери. По мнению туляков, Максименко в том эпизоде забрался в офсайд: «Бились. Старались. Работали. Опять “Родина”, опять офсайд, опять несправедливо!».
У «Родины» по-прежнему нет побед. «Арсенал» идет без поражений.