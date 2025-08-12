«Урал» и «Факел»: 12 из 12! Катастрофа «Торпедо» и непобедимый Комбаров

— Думаю, ничья в Хабаровске для любой команды — неплохой результат. Учитывая логистику, разницу во времени… В перерыве мы сделали корректировки, немного перестроили игру, потребовали от команды активнее идти в прессинг. Второй тайм нам очень понравился. Имею в виду количество созданных моментов, причем не просто полуподходы, а, на мой взгляд, стопроцентные голевые ситуации. Только реализация чуть подкачала. Мы не хотели играть на удержание, а боролись за победу, — подчеркнул после матча Дмитрий Комбаров.