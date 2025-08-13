Кононов уволен с поста главного тренера «Торпедо», его заменит Василенко — источник

Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года. Под его руководством в минувшем сезоне Первой лиги команда заняла второе место и вышла в РПЛ, но позднее была исключена из высшего дивизиона. Последним местом работы Василенко был новороссийский «Черноморец».