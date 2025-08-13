Ричмонд
Кононов уволен с поста главного тренера «Торпедо», его заменит Василенко — источник

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов уволен со своей должности, сообщается в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

Источник: Чемпионат.com

По данным Карпова, Кононова на этом посту сменил Олег Василенко. Со специалистом будет заключён контракт на два года с зарплатой 2 млн рублей в месяц.

Чёрно-белые находятся на 16-м месте Pari Первой лиги после четырёх туров с одним очком в активе.

Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года. Под его руководством в минувшем сезоне Первой лиги команда заняла второе место и вышла в РПЛ, но позднее была исключена из высшего дивизиона. Последним местом работы Василенко был новороссийский «Черноморец».