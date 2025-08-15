Ричмонд
Официально: Кононов и «Торпедо» — все. Болельщики давно требовали его уволить

Вместо него — Василенко.

Источник: ФК «Торпедо»

«Торпедо» объявило об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды. Контракт с 59-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. На смену ему будет назначен Олег Василенко.

Непростое время

«Торпедо» — один из главных ньюсмейкеров лета. Перед началом нового сезона в клубе произошел судейский скандал: руководителей клуба Леонида Соболева и Валерия Скородумова обвинили в попытке повлиять на исход матча первой лиги. Их отстранили от футбольной деятельности и отправили в СИЗО. Несмотря на это, команда продолжала подготовку к сезону в РПЛ, но за неделю до старта была исключена из турнира.

Кононов сохранил пост, что выглядело логично: именно он вывел команду в элиту, заняв второе место в первой лиге, а состав летом почти не изменился.

Падение результатов

Однако сезон начался провально: в четырех турах — лишь одно очко и место в зоне вылета. При этом две неудачи пришлись на матчи с дебютантами лиги — «Челябинском» и костромским «Спартаком».

Можно предположить, что скандал и исключение из РПЛ ударили по психологическому состоянию команды, но проблемы были заметны еще весной. Осенью «Торпедо» прошло первую половину сезона без поражений, но после зимней паузы утратило форму: исчезла сыгранность, появились спорные новички, включая бразильца Алессона, связанного со спортивным директором Ари.

В итоге москвичи слабо провели вторую часть сезона и едва не упустили прямую путевку в РПЛ — спасли запас очков и осечки конкурентов.

Болельщики не готовы были мириться с неудачными выступлениями автозаводцев, поэтому уже на старте сезона начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес Кононова. В частности, повторились они на матче 4-го тура против костромского «Спартака».

Новый тренер

Клуб не стал долго думать после увольнения Кононова и сразу же начал искать ему замену. По сведениям инсайдера Ивана Карпова, на его место придет Олег Василенко, который должен вскоре подписать двухлетний контракт с зарплатой два миллиона в месяц. Тренер известен умением быстро выстраивать игру, укреплять оборону и организовывать атаку. Эти качества особенно важны для команды: при текущих проблемах возвращение в РПЛ находится под вопросом.

Более того, Василенко не раз доказывал свой высокий уровень в первой лиге. В 2022 году он смог подняться из ФНЛ с «Факелом», в 2023-м его «Алания» дошла до стыковых матчей, но не получила лицензию для участия в РПЛ, и то же самое произошло минувшей весной с «Черноморцем».