Официально: Кононов и «Торпедо» — все. Болельщики давно требовали его уволить

Клуб не стал долго думать после увольнения Кононова и сразу же начал искать ему замену. По сведениям инсайдера Ивана Карпова, на его место придет Олег Василенко, который должен вскоре подписать двухлетний контракт с зарплатой два миллиона в месяц. Тренер известен умением быстро выстраивать игру, укреплять оборону и организовывать атаку. Эти качества особенно важны для команды: при текущих проблемах возвращение в РПЛ находится под вопросом.