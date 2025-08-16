«Ротор» ушел от поражения в концовке матча Первой лиги против «Сокола»

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сыграл вничью с саратовским «Соколом» в матче пятого тура Первой лиги.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Владислав Шпитальный (38-я минута). В составе гостей отличился Николай Покидышев (90+1).
«Ротор» с 8 очками занимает пятое место в таблице Первой лиги. Не выигравший ни одного матча «Сокол» располагается на 13-й строчке.
В другом матче дня «Уфа» сыграла дома вничью с московской «Родиной» (0:0).
Футбол, Первая лига, Тур 5
16.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Младен Кашчелан
Денис Бояринцев
Голы
Сокол
Владислав Шпитальный
38′
Ротор
Николай Покидышев
90′
Составы команд
Сокол
36
Михаил Левашов
23
Иван Чуриков
5
Владимир Ковачевич
6
Никита Печенкин
82′
19
Аллон Бутаев
33
Никита Глойдман
45′
9
Владислав Шпитальный
70
Руслан Дауров
13
Павел Киреенко
57′
42
Дамир Шайхтдинов
70′
69
Роман Ермолин
44′
58′
92
Владислав Костин
18
Владислав Лазарев
17′
90′
55
Артем Быков
Ротор
13
Никита Чагров
80
Вячеслав Бардыбахин
97
Николай Покидышев
49′
10
Артем Симонян
16′
37
Денис Фомин
6
Сергей Макаров
7
Илья Сафронов
46′
15
Дмитрий Лаврищев
46′
34
Максим Храмцов
25′
28
Андрей Семенов
88
Никита Никифоров
46′
70
Александр Хохлачев
17
Глеб Шильников
68′
70′
77
Дмитрий Сасин
24
Михаил Мальцев
46′
73
Имран Азнауров
Статистика
Сокол
Ротор
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
4
5
Угловые
2
10
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
