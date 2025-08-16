Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
1
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.30
П2
22.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
4.29
X
2.23
П2
3.40
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
1.52
П2
7.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Ротор» ушел от поражения в концовке матча Первой лиги против «Сокола»

«Ротор» сыграл вничью с «Соколом» в матче Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сыграл вничью с саратовским «Соколом» в матче пятого тура Первой лиги.

Встреча в Саратове завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Владислав Шпитальный (38-я минута). В составе гостей отличился Николай Покидышев (90+1).

«Ротор» с 8 очками занимает пятое место в таблице Первой лиги. Не выигравший ни одного матча «Сокол» располагается на 13-й строчке.

В другом матче дня «Уфа» сыграла дома вничью с московской «Родиной» (0:0).

Сокол
1:1
Первый тайм: 1:0
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 5
16.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Младен Кашчелан
Денис Бояринцев
Голы
Сокол
Владислав Шпитальный
38′
Ротор
Николай Покидышев
90′
Составы команд
Сокол
36
Михаил Левашов
23
Иван Чуриков
5
Владимир Ковачевич
6
Никита Печенкин
82′
19
Аллон Бутаев
33
Никита Глойдман
45′
9
Владислав Шпитальный
70
Руслан Дауров
13
Павел Киреенко
57′
42
Дамир Шайхтдинов
70′
69
Роман Ермолин
44′
58′
92
Владислав Костин
18
Владислав Лазарев
17′
90′
55
Артем Быков
Ротор
13
Никита Чагров
80
Вячеслав Бардыбахин
97
Николай Покидышев
49′
10
Артем Симонян
16′
37
Денис Фомин
6
Сергей Макаров
7
Илья Сафронов
46′
15
Дмитрий Лаврищев
46′
34
Максим Храмцов
25′
28
Андрей Семенов
88
Никита Никифоров
46′
70
Александр Хохлачев
17
Глеб Шильников
68′
70′
77
Дмитрий Сасин
24
Михаил Мальцев
46′
73
Имран Азнауров
Статистика
Сокол
Ротор
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
4
5
Угловые
2
10
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти