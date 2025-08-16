«Енисей» и «Арсенал» сыграли вничью в матче Первой лиги

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Красноярский «Енисей» на выезде сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче пятого тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая в субботу прошла в Туле, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голами отметились Лука Раткович (6-я минута) и Ростислав Огиенко (24). У «Арсенала» дубль оформил Амур Калмыков (3, 90).
«Енисей» (2 очка) занимает 16-е место в турнирной таблице. «Арсенал» (7) располагается на восьмой строчке.
В другом матче «Чайка» дома уступила «Шиннику» со счетом 1:2. Ярославцы одержали первую победу в этом сезоне.
Футбол, Первая лига, Тур 5
16.08.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Андрей Тихонов
Голы
Арсенал
Амур Калмыков
3′
Амур Калмыков
90′
Енисей
Лука Раткович
6′
Ростислав Огиенко
24′
Составы команд
Арсенал
18
Михаил Цулая
22
Алан Цараев
7
Эдарлин Рейес
9
Амур Калмыков
31
Кирилл Большаков
90′
45
Никита Кармаев
77
Алексей Бердников
85′
24
Илья Азявин
44
Олег Исаенко
46′
8
Артем Попов
10
Игорь Горбунов
46′
78
Данил Липовой
17
Маттео Алинви
15′
71′
14
Милош Брнович
59
Тигран Аванесян
71′
21
Никита Раздорских
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
77
Ростислав Огиенко
7
Андреа Чуканов
5
Иллой-Айет Эммерсон
21
Егор Иванов
3
Ян Цесь
73′
75′
22
Александр Канаплин
87
Андрей Мазурин
65′
43
Артур Гилязетдинов
9
Лука Раткович
46′
15
Андрей Окладников
55
Никита Богатырев
55′
65′
24
Артем Погосов
18
Александр Надольский
65′
49
Оливье Кенфак
Статистика
Арсенал
Енисей
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
10
5
Угловые
9
1
Судейская бригада
Главный судья
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти