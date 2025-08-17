Ричмонд
«КАМАЗ» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

Окончен матч 5-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «КАМАЗ» (Набережные Челны).

Источник: БЕЛТА

После финального свистка зафиксирован счёт 3:1 в пользу гостей. Встреча прошла на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск). В качестве главного арбитра матча выступил Антон Сидорин (Москва).

Давид Караев на 28-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Руслан Апеков на 49-й минуте удвоил преимущество коллектива, на 65-й минуте Караев оформил дубль. На 82-й минуте Рашид Магомедов отыграл один мяч «Нефтехимика».

После этой игры «Нефтехимик» с шестью очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» (7) располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Нефтехимик» 24 августа сыграет в гостях с «Факелом», «КАМАЗ» 23 августа примет на своём поле «Уфу».

Нефтехимик
1:3
Первый тайм: 0:0
КАМАЗ
Футбол, Первая лига, Тур 5
17.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Ильдар Ахметзянов
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти