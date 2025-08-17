«КАМАЗ» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

Давид Караев на 28-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Руслан Апеков на 49-й минуте удвоил преимущество коллектива, на 65-й минуте Караев оформил дубль. На 82-й минуте Рашид Магомедов отыграл один мяч «Нефтехимика».