«Факел» победил «Черноморец» в матче Первой лиги благодаря голу Пуси

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 15 очками в пяти матчах. У «Челябинска» осталось девять очков. Команда опустилась на пятую строчку. Завтра, 18 августа, в заключительном матче 5-го тура сыграют «Торпедо» и «Урал».