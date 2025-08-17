«Факел» победил «Черноморец» в матче Первой лиги благодаря голу Пуси

Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов из Ярославля. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.
Единственный мяч в игре был забит на 60-й минуте. Ворота «Черноморца» поразил нападающий воронежцев Белайди Пуси.
«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 15 очками в пяти матчах. У «Челябинска» осталось девять очков. Команда опустилась на пятую строчку. Завтра, 18 августа, в заключительном матче 5-го тура сыграют «Торпедо» и «Урал».
Футбол, Первая лига, Тур 5
17.08.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Сергей Первушин
Игорь Шалимов
Голы
Факел
Белайди Пуси
61′
Составы команд
Черноморец
73
Михаил Штепа
3
Заурбек Плиев
18
Олег Николаев
99
Кирилл Морозов
4
Илья Кирш
2
Василий Черов
89
Дмитрий Стоцкий
75′
17
Григорий Жилкин
22
Павел Горелов
67′
7
Антон Антонов
77
Эльдияр Зарыпбеков
82′
5
Антон Крачковский
9
Саид Алиев
82′
44
Илья Кухарчук
25
Владислав Ложкин
67′
10
Илья Жигулев
Факел
1
Даниил Фролкин
22
Игорь Юрганов
96
Кирилл Симонов
89′
44
Юрий Журавлев
52
Равиль Нетфуллин
19
Белайди Пуси
10
Ильнур Альшин
80′
70
Нури Абдоков
8
Абдула Багамаев
41′
46′
23
Вячеслав Якимов
27
Станислав Магкеев
57′
65′
95
Илья Гапонов
97
Бутта Магомедов
59′
11
Никита Моцпан
93
Мераби Уридия
79′
21
Георгий Гонгадзе
Статистика
Черноморец
Факел
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
4
2
Угловые
7
5
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
