Футболист «Торпедо» забил «Уралу» прямым ударом с углового

«Торпедо» обыграло «Урал» в Первой лиге благодаря голу прямым ударом с углового.

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Московское «Торпедо» на своем поле обыграло екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура футбольной Первой лиги.

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол прямым ударом с углового забил Кирилл Данилин (50-я минута).

«Урал» потерпел первое поражение в новом сезоне Первой лиги и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 12 очков. «Торпедо» выиграло первый матч в этом сезоне и идет на 13-м месте с 4 очками.

В шестом туре Первой лиги «Торпедо» 25 августа на выезде сыграет против волгоградского «Ротора», «Урал» в этот же день примет ульяновскую «Волгу».

Торпедо
1:0
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 5
18.08.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Павел Кирильчик
Мирослав Ромащенко
Голы
Торпедо
Кирилл Данилин
50′
Составы команд
Торпедо
12
Егор Бабурин
99
Глеб Шевченко
19
Руслан Байтуков
60′
15
Егор Данилкин
4
Сергей Бородин
97
Марио Чурич
23
Кирилл Данилин
90′
55
Данил Степанов
8
Артур Галоян
81′
3
Александр Иваньков
27
Гулжигит Алыкулов
64′
84
Вадим Чурилов
38
Александр Чупаев
64′
9
Душан Бакич
15
Александр Орехов
87′
65
Владимир Москвичев
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
44
Владислав Малькевич
70
Матвей Бардачев
13
Роман Акбашев
76′
14
Юрий Железнов
6
Фаниль Сунгатулин
43′
75′
42
Егор Мосин
55
Тимур Аюпов
39′
63′
50
Максим Воронов
97
Илья Ишков
75′
22
Лео Кордейро
10
Мартин Секулич
80′
7
Алексей Каштанов
16
Фернандо Итало
60′
35
Дмитрий Прищепа
Статистика
Торпедо
Урал
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
3
4
Угловые
2
8
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти