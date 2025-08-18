Футболист «Торпедо» забил «Уралу» прямым ударом с углового

«Урал» потерпел первое поражение в новом сезоне Первой лиги и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 12 очков. «Торпедо» выиграло первый матч в этом сезоне и идет на 13-м месте с 4 очками.