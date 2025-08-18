Футболист «Торпедо» забил «Уралу» прямым ударом с углового

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Московское «Торпедо» на своем поле обыграло екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура футбольной Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол прямым ударом с углового забил Кирилл Данилин (50-я минута).
«Урал» потерпел первое поражение в новом сезоне Первой лиги и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 12 очков. «Торпедо» выиграло первый матч в этом сезоне и идет на 13-м месте с 4 очками.
В шестом туре Первой лиги «Торпедо» 25 августа на выезде сыграет против волгоградского «Ротора», «Урал» в этот же день примет ульяновскую «Волгу».
Павел Кирильчик
Мирослав Ромащенко
Кирилл Данилин
50′
12
Егор Бабурин
99
Глеб Шевченко
19
Руслан Байтуков
60′
15
Егор Данилкин
4
Сергей Бородин
97
Марио Чурич
23
Кирилл Данилин
90′
55
Данил Степанов
8
Артур Галоян
81′
3
Александр Иваньков
27
Гулжигит Алыкулов
64′
84
Вадим Чурилов
38
Александр Чупаев
64′
9
Душан Бакич
15
Александр Орехов
87′
65
Владимир Москвичев
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
44
Владислав Малькевич
70
Матвей Бардачев
13
Роман Акбашев
76′
14
Юрий Железнов
6
Фаниль Сунгатулин
43′
75′
42
Егор Мосин
55
Тимур Аюпов
39′
63′
50
Максим Воронов
97
Илья Ишков
75′
22
Лео Кордейро
10
Мартин Секулич
80′
7
Алексей Каштанов
16
Фернандо Итало
60′
35
Дмитрий Прищепа
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти