КДК РФС дисквалифицировал Спартака Гогниева на четыре матча

«Главный тренер “Алании” Гогниев был удалён за две жёлтые карточки. После предупреждения он вышел на поле и в агрессивной манере стал оскорблять судейскую бригаду с нецензурной лексикой. Далее Гогниев кинул две бутылки и в агрессивной манере ударил свою скамейку. Спартак Гогниев принял участие в заседании и не отрицал своих действий. Объяснял это судейством. Это не оправдывает его, к тому же Гогниев у нас уже в четвёртый раз. Это характеризует человека. Решение: за оскорбительное поведение Гогниев дисквалифицирован на четыре матча реального срока, не считая автоматической дисквалификации за удаление. То есть Спартак Гогниев должен пропустить пять матчей. За неспортивное поведение — штраф 25 тысяч рублей, максимальный по Первой лиге», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.