«Челябинск» нанес поражение «Соколу»

В Челябинске завершился матч 6-го тура Лиги PARI, в котором «Челябинск» на своем поле обыграл «Сокол» со счетом 3:1.

Источник: fc-chel.ru

В составе победителей по голу забили Тимофей Комиссаров, Уильфред Эза и Рамазан Гаджимурадов. За гостей отличился Артем Быков.

Челябинцы после 6 туров занимают 3-е место в таблице первенства, набрав 12 очков. «Сокол» идет 15-м (4 балла).

Челябинск
3:1
Первый тайм: 2:0
Сокол
Футбол, Первая лига, Тур 6
23.08.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Младен Кашчелан
Голы
Челябинск
Тимофей Комиссаров
15′
Вильфрид Эза
20′
Рамазан Гаджимурадов
64′
Сокол
Артем Быков
47′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
66
Ян Гудков
18
Константин Кертанов
77
Денис Самойлов
88
Вильфрид Эза
10
Рамазан Гаджимурадов
82′
15
Денис Пушкарев
19
Тимофей Комиссаров
66′
11
Александр Носов
70
Гаррик Левин
32′
46′
22
Александр Гапечкин
75
Тимур Жамалетдинов
32′
29
Матвей Урванцев
66′
14
Василий Палкин
Сокол
5
Владимир Ковачевич
19
Аллон Бутаев
33
Никита Глойдман
28′
9
Владислав Шпитальный
23
Иван Чуриков
69
Роман Ермолин
34′
36
Михаил Левашов
46′
55
Артем Быков
6
Никита Печенкин
82′
25
Глеб Бахарев
18
Владислав Лазарев
75′
51
Антон Синяк
70
Руслан Дауров
75′
17
Антон Мухин
10
Сергей Грибов
24′
13
Павел Киреенко
Статистика
Челябинск
Сокол
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти