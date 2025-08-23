Ричмонд
«Родина» ушла от поражения в матче с «Шинником» благодаря голу на 90-й минуте

Завершился матч 6-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Станиславом Матвеевым (Троицк). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

Источник: ФК «Родина»

Встреча завершилась вничью — 1:1.

Первый мяч был забит на 76-й минуте. Отличился полузащитник «Шинника» Артём Голубев. На 90+2-й минуте защитник «Родины» Дмитрий Тананеев забил ответный мяч.

После этой игры в активе команды из Ярославля стало пять очков. Чёрно-синие располагаются на 12-м месте в таблице чемпионата. «Родина» набрала четыре очка после шести матчей. Столичный клуб находится на 15-й строчке.

Шинник
1:1
Первый тайм: 0:0
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 6
23.08.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Артем Булойчик
Голы
Шинник
Артем Голубев
76′
Родина
Дмитрий Тананеев
90+2′
Составы команд
Шинник
51
Тимофей Митров
5
Кирилл Маляров
53
Никита Котин
62
Вадим Карпов
64
Олег Ланин
77
Альбек Гонгапшев
2
Артемий Косогоров
66′
61
Артем Малахов
55
Виталий Лысцов
41′
4
Никита Бозов
8
Руслан Куль
81′
20
Даниил Мартовой
10
Тимофей Шипунов
65′
50
Артем Голубев
15
Дмитрий Самойлов
81′
23
Виктор Нафиков
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
80
Станислав Бессмертный
55
Митя Крижан
9
Артем Максименко
10
Йорди Рейна
3
Лео Гогличидзе
90′
4
Дмитрий Тананеев
5
Андрей Егорычев
60′
23
Кирилл Ушатов
6
Руслан Фищенко
80′
72
Астемир Гордюшенко
7
Пап Гуйе
80′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
20
Артем Концевой
80′
99
Иван Тимошенко
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти