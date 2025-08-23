«Енисей» прервал свою серию без побед в матче с «Черноморцем»

Игра 6-го тура, прошедшая в субботу в Новороссийске, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Андрея Тихонова. Голы в составе красноярской команды в первом тайме забили Ростислав Огиенко и Андреа Чуканов.
«Енисей», одержавший первую победу с начала сезона, набрал 5 очков и покинул последнее, 18-е место в таблице, где сейчас расположился «Черноморец» (2).
В следующем туре «Енисей» 30 августа примет «Сокол», а «Черноморец» в тот же день на выезде сыграет с «Шинником».
Футбол, Первая лига, Тур 6
23.08.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Сергей Первушин
Андрей Тихонов
Голы
Енисей
Ростислав Огиенко
12′
Андреа Чуканов
36′
Составы команд
Черноморец
73
Михаил Штепа
2
Василий Черов
3
Заурбек Плиев
4
Илья Кирш
77
Эльдияр Зарыпбеков
9
Саид Алиев
89
Дмитрий Стоцкий
41′
11
Даниил Гурченко
5
Антон Крачковский
41′
44
Илья Кухарчук
10
Илья Жигулев
46′
7
Антон Антонов
67′
18
Олег Николаев
78′
22
Павел Горелов
99
Кирилл Морозов
58′
69
Илья Родионов
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
55
Никита Богатырев
7
Андреа Чуканов
4′
43
Артур Гилязетдинов
18
Александр Надольский
88′
8
Александр Канаплин
19
Вячеслав Кротов
82′
75
Андрей Окладников
21
Егор Иванов
31′
24
Артем Погосов
82′
77
Ростислав Огиенко
46′
17
Иван Зазвонкин
77′
87
Андрей Мазурин
88′
49
Оливье Кенфак
Статистика
Черноморец
Енисей
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти