Главный тренер «Черноморца» Первушин покинул клуб

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.77
П2
1.78
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.26
П2
3.14
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.34
П2
2.44
Футбол. Франция
16:00
Лорьян
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.40
П2
2.66
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
7.00
Футбол. Испания
18:00
Осасуна
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.22
П2
3.16
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.67
П2
6.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.93
П2
1.79
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.93
П2
5.40
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.49
П2
3.30
Футбол. Англия
18:30
Фулхэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.65
П2
2.20
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.12
П2
3.95
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.20
П2
1.96
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.34
П2
2.29
Футбол. Италия
19:30
Комо
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.37
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.57
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Вильярреал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.66
П2
6.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
7.10
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.97
П2
8.00
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.75
П2
2.11
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.60
П2
1.32
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Барселона
3
П1
X
П2

Главный тренер «Черноморца» Первушин покинул клуб

«Черноморец» объявил о том, что главный тренер Сергей Первушин покинул команду. Стороны договорились о прекращении сотрудничества.

Источник: РИА "Новости"

55-летний специалист работал в «Черноморце» с 27 июня 2025 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Первушин тренировал в «Чайке», липецком «Металлурге», «Кубани» и «Тамбове».

Новороссийский клуб занимает последнее, 18-е место в таблице первой лиги, набрав в шести матчах два очка.

Черноморец
0:2
Первый тайм: 0:2
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 6
23.08.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Сергей Первушин
Андрей Тихонов
Голы
Енисей
Ростислав Огиенко
12′
Андреа Чуканов
36′
Составы команд
Черноморец
73
Михаил Штепа
2
Василий Черов
3
Заурбек Плиев
4
Илья Кирш
77
Эльдияр Зарыпбеков
9
Саид Алиев
89
Дмитрий Стоцкий
41′
11
Даниил Гурченко
5
Антон Крачковский
41′
44
Илья Кухарчук
10
Илья Жигулев
46′
7
Антон Антонов
67′
18
Олег Николаев
78′
22
Павел Горелов
99
Кирилл Морозов
58′
69
Илья Родионов
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
55
Никита Богатырев
7
Андреа Чуканов
4′
43
Артур Гилязетдинов
18
Александр Надольский
88′
8
Александр Канаплин
19
Вячеслав Кротов
82′
75
Андрей Окладников
21
Егор Иванов
31′
24
Артем Погосов
82′
77
Ростислав Огиенко
46′
17
Иван Зазвонкин
77′
87
Андрей Мазурин
88′
49
Оливье Кенфак
Статистика
Черноморец
Енисей
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти