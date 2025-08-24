Главный тренер «Черноморца» Первушин покинул клуб

55-летний специалист работал в «Черноморце» с 27 июня 2025 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее Первушин тренировал в «Чайке», липецком «Металлурге», «Кубани» и «Тамбове».
Новороссийский клуб занимает последнее, 18-е место в таблице первой лиги, набрав в шести матчах два очка.
Футбол, Первая лига, Тур 6
23.08.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Сергей Первушин
Андрей Тихонов
Голы
Енисей
Ростислав Огиенко
12′
Андреа Чуканов
36′
Составы команд
Черноморец
73
Михаил Штепа
2
Василий Черов
3
Заурбек Плиев
4
Илья Кирш
77
Эльдияр Зарыпбеков
9
Саид Алиев
89
Дмитрий Стоцкий
41′
11
Даниил Гурченко
5
Антон Крачковский
41′
44
Илья Кухарчук
10
Илья Жигулев
46′
7
Антон Антонов
67′
18
Олег Николаев
78′
22
Павел Горелов
99
Кирилл Морозов
58′
69
Илья Родионов
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
55
Никита Богатырев
7
Андреа Чуканов
4′
43
Артур Гилязетдинов
18
Александр Надольский
88′
8
Александр Канаплин
19
Вячеслав Кротов
82′
75
Андрей Окладников
21
Егор Иванов
31′
24
Артем Погосов
82′
77
Ростислав Огиенко
46′
17
Иван Зазвонкин
77′
87
Андрей Мазурин
88′
49
Оливье Кенфак
Статистика
Черноморец
Енисей
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
