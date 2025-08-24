«Факел» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Воронежский «Факел» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче шестого тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в воскресенье в Воронеже и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч забил Белайди Пуси (29-я минута).
Лидирующий в турнирной таблице «Факел» (18 очков) продлил победную серию до шести матчей со старта сезона. «Нефтехимик» (6) занимает десятую позицию.
В седьмом туре «Факел» в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом» 31 августа, «Нефтехимик» днем ранее примет «Челябинск».