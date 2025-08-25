«Урал» разгромно победил ульяновскую «Волгу» в 6-м туре Первой лиги

Победу со счётом 4:0 праздновали хозяева поля.
На пятой минуте собственные ворота поразил защитник «Волги» Айдар Хабибуллин. На 26-й минуте полузащитник Роман Акбашев удвоил преимущество екатеринбуржцев. На 53-й минуте нападающий «Урала» Максим Воронов довёл счёт до крупного. На 65-й минуте Воронов оформил дубль.
После шести матчей «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 15 очков из 18 возможных. Отставание от лидирующего «Факела» составляет три очка. «Волга» с четырьмя очками располагается на 17-й строчке.
Мирослав Ромащенко
Михаил Белов
Айдар Хабибуллин
5′
Роман Акбашев
27′
Максим Воронов
53′
Максим Воронов
66′
57
Александр Селихов
6
Фаниль Сунгатулин
42
Егор Мосин
44
Владислав Малькевич
35
Дмитрий Прищепа
70
Матвей Бардачев
2
Силвие Бегич
8′
80′
46
Артем Мамин
14
Юрий Железнов
50′
18
Никита Морозов
50
Максим Воронов
70′
7
Алексей Каштанов
37
Виталий Бондарев
81′
31
Максим Сергеев
13
Роман Акбашев
81′
55
Тимур Аюпов
86
Владимир Шайхутдинов
30
Айдар Хабибуллин
9
Дмитрий Каменщиков
37
Евгений Воронин
27
Михаил Умников
4
Камиль Ибрагимов
3
Олег Красильниченко
46′
77
Артем Гуца
10
Гиоргий Уридия
46′
87
Евгений Пшенников
20
Константин Ковалев
72′
15
Дэвид Кокоев
17
Игорь Гершун
15′
73′
6
Иван Козлов
28
Данил Новиков
73′
8
Денис Рахманов
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти