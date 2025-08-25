Ричмонд
«Урал» разгромно победил ульяновскую «Волгу» в 6-м туре Первой лиги

Завершился матч 6-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026 между «Уралом» из Екатеринбурга и ульяновской «Волгой». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы.

Источник: ФК «Урал»

Победу со счётом 4:0 праздновали хозяева поля.

На пятой минуте собственные ворота поразил защитник «Волги» Айдар Хабибуллин. На 26-й минуте полузащитник Роман Акбашев удвоил преимущество екатеринбуржцев. На 53-й минуте нападающий «Урала» Максим Воронов довёл счёт до крупного. На 65-й минуте Воронов оформил дубль.

После шести матчей «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 15 очков из 18 возможных. Отставание от лидирующего «Факела» составляет три очка. «Волга» с четырьмя очками располагается на 17-й строчке.

Урал
4:0
Первый тайм: 2:0
Волга
Футбол, Первая лига, Тур 6
25.08.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Мирослав Ромащенко
Михаил Белов
Голы
Урал
Айдар Хабибуллин
5′
Роман Акбашев
27′
Максим Воронов
53′
Максим Воронов
66′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
6
Фаниль Сунгатулин
42
Егор Мосин
44
Владислав Малькевич
35
Дмитрий Прищепа
70
Матвей Бардачев
2
Силвие Бегич
8′
80′
46
Артем Мамин
14
Юрий Железнов
50′
18
Никита Морозов
50
Максим Воронов
70′
7
Алексей Каштанов
37
Виталий Бондарев
81′
31
Максим Сергеев
13
Роман Акбашев
81′
55
Тимур Аюпов
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
30
Айдар Хабибуллин
9
Дмитрий Каменщиков
37
Евгений Воронин
27
Михаил Умников
4
Камиль Ибрагимов
3
Олег Красильниченко
46′
77
Артем Гуца
10
Гиоргий Уридия
46′
87
Евгений Пшенников
20
Константин Ковалев
72′
15
Дэвид Кокоев
17
Игорь Гершун
15′
73′
6
Иван Козлов
28
Данил Новиков
73′
8
Денис Рахманов
Статистика
Урал
Волга
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
11
2
Угловые
6
8
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти