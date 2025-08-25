«Торпедо» разгромно уступило «Ротору» в 6-м туре Первой лиги и опустилось в зону вылета

Победа позволила «Ротору» довести количество набранных в сезоне очков до 11. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги по итогам шести туров. Московское «Торпедо» опустилось в зону вылета и занимает 16-е место. У команды четыре набранных очка.