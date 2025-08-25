Ричмонд
«Торпедо» разгромно уступило «Ротору» в 6-м туре Первой лиги и опустилось в зону вылета

Завершился матч 6-го тура Лиги PARI между «Ротором» и московским «Торпедо». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов из Екатеринбурга.

Источник: ФК «Ротор»

Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля.

На 33-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Илья Сафронов. На 59-й минуте хавбек волгоградской команды Артём Симонян удвоил преимущество хозяев поля. На 87-й минуте вышедший на замену Дмитрий Сасин довёл счёт до крупного.

Победа позволила «Ротору» довести количество набранных в сезоне очков до 11. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги по итогам шести туров. Московское «Торпедо» опустилось в зону вылета и занимает 16-е место. У команды четыре набранных очка.

Ротор
3:0
Первый тайм: 1:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 6
25.08.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Павел Кирильчик
Голы
Ротор
Илья Сафронов
33′
Артем Симонян
58′
Дмитрий Сасин
87′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
37
Денис Фомин
80
Вячеслав Бардыбахин
97
Николай Покидышев
6
Сергей Макаров
42′
17
Глеб Шильников
77′
77
Дмитрий Сасин
7
Илья Сафронов
73′
18
Максим Кайнов
10
Артем Симонян
81′
23
Дмитрий Лаврищев
24
Михаил Мальцев
73′
73
Имран Азнауров
88
Никита Никифоров
73′
70
Александр Хохлачев
Торпедо
12
Егор Бабурин
4
Сергей Бородин
15
Егор Данилкин
19
Руслан Байтуков
42′
99
Глеб Шевченко
27
Александр Орехов
8
Артур Галоян
62′
7
Александр Юшин
23
Кирилл Данилин
81′
89
Руслан Червяков
84
Вадим Чурилов
63′
17
Гулжигит Алыкулов
97
Марио Чурич
54′
5
Владимир Москвичев
38
Александр Чупаев
54′
9
Душан Бакич
Статистика
Ротор
Торпедо
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти