«Мне стыдно за “Торпедо”». Тренер заявил, что хочет серьёзно поговорить с руководством

Казалось бы, что футбол — это простая вещь. Когда у меня мяч, вы должны открываться. И на тренировках мы именно это отрабатываем. Что происходит на поле, мне сложно сказать. Я никогда не буду никого обвинять, но футбол — это праздник. Это счастье. Я всегда говорю футболистам, что они должны получать удовольствие от игры, от открываний, от взаимодействий. Поверьте мне, именно на этом всё и построено на тренировках. Что происходит в играх, мне сложно сказать. Все, кто приходит на тренировки, говорят: «Класс!» Что в играх происходит…