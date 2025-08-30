«Волга» одержала волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 7-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.
Первый гол в матче был забит на 35-й минуте. Мяч залетел в ворота «Волги» от собственного голкипера Владимира Шайхутдинова. Хозяева поля смогли отыграться на 86-й минуте благодаря голу прямым ударом со штрафного. Отличился нападающий Евгений Воронин. Победу «Волге» принёс гол защитника Константина Ковалёва на 90+5-й минуте.
После этой победы в активе «Волги» стало семь очков. Команда из Ульяновска находится на 11-строчке. Туляки располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков.
Михаил Белов
Дмитрий Гунько
Евгений Воронин
86′
Константин Ковалев
90+5′
Владимир Шайхутдинов
35′
86
Владимир Шайхутдинов
3
Олег Красильниченко
4
Камиль Ибрагимов
20
Константин Ковалев
15′
7
Артур Мурза
37
Евгений Воронин
30
Айдар Хабибуллин
13′
15
Дэвид Кокоев
17
Игорь Гершун
63′
29
Руслан Шагиахметов
78′
27
Михаил Умников
63′
10
Гиоргий Уридия
28
Данил Новиков
72′
9
Дмитрий Каменщиков
19
Владислав Руденко
72′
14
Владислав Яковлев
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
31
Кирилл Большаков
45
Никита Кармаев
21
Никита Раздорских
59
Тигран Аванесян
7
Эдарлин Рейес
44
Олег Исаенко
68′
46
Илья Москаленчик
10
Игорь Горбунов
61′
20
Ансор Хабибов
22
Алан Цараев
81′
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
9
Амур Калмыков
81′
14
Милош Брнович
Главный судья
Игорь Захаров
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти