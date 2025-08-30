«Волга» одержала волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 7-го тура Первой лиги

Первый гол в матче был забит на 35-й минуте. Мяч залетел в ворота «Волги» от собственного голкипера Владимира Шайхутдинова. Хозяева поля смогли отыграться на 86-й минуте благодаря голу прямым ударом со штрафного. Отличился нападающий Евгений Воронин. Победу «Волге» принёс гол защитника Константина Ковалёва на 90+5-й минуте.