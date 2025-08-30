Ричмонд
«Волга» одержала волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и тульский «Арсенал».

Источник: https://t.me/fnleagueofficial

Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 35-й минуте. Мяч залетел в ворота «Волги» от собственного голкипера Владимира Шайхутдинова. Хозяева поля смогли отыграться на 86-й минуте благодаря голу прямым ударом со штрафного. Отличился нападающий Евгений Воронин. Победу «Волге» принёс гол защитника Константина Ковалёва на 90+5-й минуте.

После этой победы в активе «Волги» стало семь очков. Команда из Ульяновска находится на 11-строчке. Туляки располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков.

Волга
2:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 7
30.08.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Дмитрий Гунько
Голы
Волга
Евгений Воронин
86′
Константин Ковалев
90+5′
Арсенал
Владимир Шайхутдинов
35′
Составы команд
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
3
Олег Красильниченко
4
Камиль Ибрагимов
20
Константин Ковалев
15′
7
Артур Мурза
37
Евгений Воронин
30
Айдар Хабибуллин
13′
15
Дэвид Кокоев
17
Игорь Гершун
63′
29
Руслан Шагиахметов
78′
27
Михаил Умников
63′
10
Гиоргий Уридия
28
Данил Новиков
72′
9
Дмитрий Каменщиков
19
Владислав Руденко
72′
14
Владислав Яковлев
Арсенал
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
31
Кирилл Большаков
45
Никита Кармаев
21
Никита Раздорских
59
Тигран Аванесян
7
Эдарлин Рейес
44
Олег Исаенко
68′
46
Илья Москаленчик
10
Игорь Горбунов
61′
20
Ансор Хабибов
22
Алан Цараев
81′
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
9
Амур Калмыков
81′
14
Милош Брнович
Статистика
Волга
Арсенал
Желтые карточки
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Захаров
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти