«Урал» победил «Факел» и возглавил таблицу Первой лиги

Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.
Первый гол в матче был забит на 66-й минуте. Отличился 22-летний защитник «Урала» Егор Мосин. На 90-й минуте Мосин оформил дубль.
После этой победы в активе «Урала» стало 18 очков. Команды из Екатеринбурга поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя по дополнительным показателям «Факел», также набравший 18 очков.
Футбол, Первая лига, Тур 7
31.08.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена, 18579 зрителей
Главные тренеры
Мирослав Ромащенко
Игорь Шалимов
Голы
Урал
Егор Мосин
66′
Егор Мосин
90′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
4
Матвей Бардачев
34
Тимофей Маргасов
42
Егор Мосин
35
Дмитрий Прищепа
13
Роман Акбашев
6
Фаниль Сунгатулин
85′
5
Тимур Аюпов
37
Виталий Бондарев
81′
22
Лео Кордейро
44
Владислав Малькевич
62′
10
Мартин Секулич
50
Максим Воронов
62′
97
Илья Ишков
Факел
1
Даниил Фролкин
20
Игорь Юрганов
27
Станислав Магкеев
79′
44
Юрий Журавлев
52
Равиль Нетфуллин
19
Белайди Пуси
10
Ильнур Альшин
44′
74′
9
Максим Турищев
11
Никита Моцпан
68′
70
Нури Абдоков
97
Бутта Магомедов
57′
2
Василий Черов
18
Кирилл Симонов
46′
8
Абдула Багамаев
21
Георгий Гонгадзе
57′
93
Мераби Уридия
Статистика
Урал
Факел
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
8
2
Угловые
7
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти