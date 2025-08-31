«Урал» победил «Факел» и возглавил таблицу Первой лиги

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
3.82
X
3.35
П2
2.20
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.70
П2
5.10
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Ренн
1
Все коэффициенты
П1
12.50
X
5.53
П2
1.95
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
1
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.42
П2
15.00
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.60
П2
3.35
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.32
П2
2.75
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.52
П2
2.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.56
П2
2.17
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.79
П2
5.81
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.57
П2
3.05
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.41
П2
7.40
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.40
П2
1.84
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.16
П2
2.38
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.27
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.45
П2
2.86
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.59
П2
3.95
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.87
П2
10.50
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.12
П2
6.75
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.64
П2
2.50
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

«Урал» победил «Факел» и возглавил таблицу Первой лиги

Завершился заключительный матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Первый гол в матче был забит на 66-й минуте. Отличился 22-летний защитник «Урала» Егор Мосин. На 90-й минуте Мосин оформил дубль.

После этой победы в активе «Урала» стало 18 очков. Команды из Екатеринбурга поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя по дополнительным показателям «Факел», также набравший 18 очков.

Урал
2:0
Первый тайм: 0:0
Факел
Футбол, Первая лига, Тур 7
31.08.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена, 18579 зрителей
Главные тренеры
Мирослав Ромащенко
Игорь Шалимов
Голы
Урал
Егор Мосин
66′
Егор Мосин
90′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
4
Матвей Бардачев
34
Тимофей Маргасов
42
Егор Мосин
35
Дмитрий Прищепа
13
Роман Акбашев
6
Фаниль Сунгатулин
85′
5
Тимур Аюпов
37
Виталий Бондарев
81′
22
Лео Кордейро
44
Владислав Малькевич
62′
10
Мартин Секулич
50
Максим Воронов
62′
97
Илья Ишков
Факел
1
Даниил Фролкин
20
Игорь Юрганов
27
Станислав Магкеев
79′
44
Юрий Журавлев
52
Равиль Нетфуллин
19
Белайди Пуси
10
Ильнур Альшин
44′
74′
9
Максим Турищев
11
Никита Моцпан
68′
70
Нури Абдоков
97
Бутта Магомедов
57′
2
Василий Черов
18
Кирилл Симонов
46′
8
Абдула Багамаев
21
Георгий Гонгадзе
57′
93
Мераби Уридия
Статистика
Урал
Факел
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
8
2
Угловые
7
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти