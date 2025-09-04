Ричмонд
Костромской «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 8-го тура Первой лиги

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Лиги PARI между «Спартаком» из Костромы и екатеринбургским «Уралом».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваево. В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич из Москвы. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в игре на 31-й минуте забил нападающий гостей Мартин Секулич. Во втором тайме полузащитник Дмитрий Садов сравнял счёт ударом с пенальти.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 19 очков после восьми туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир Российскую Премьер-лигу находятся костромской «Спартак» (17) и «КАМАЗ» (17). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр.

Спартак Кс
1:1
Первый тайм: 0:1
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 8
4.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Урожай
Главные тренеры
Евгений Таранухин
Мирослав Ромащенко
Голы
Спартак Кс
Дмитрий Садов
62′
Урал
Мартин Секулич
31′
Составы команд
Спартак Кс
68
Михаил Гайдаш
2
Николай Тарасов
4
Никита Супранович
5
Денис Жилмостных
18
Максим Игнатьев
11
Егор Назаренко
55
Александр Саплинов
8
Дмитрий Садов
77′
3
Сергей Бугриев
22
Анатолий Немченко
82′
17
Илья Калачев
35
Иван Енин
70′
23
Максим Чиканчи
57
Марат Тлехугов
46′
99
Артур Гарибян
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
69′
24
Егор Филипенко
34
Тимофей Маргасов
16
Фернандо Итало
5
Тимур Аюпов
22
Лео Кордейро
10
Мартин Секулич
88′
42
Егор Мосин
80′
13
Роман Акбашев
20
Евгений Марков
73′
7
Алексей Каштанов
97
Илья Ишков
80′
18
Никита Морозов
Статистика
Спартак Кс
Урал
Желтые карточки
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти