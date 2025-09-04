Ричмонд
«Челябинск» и «Факел» обменялись голами после 90-й минуты и сыграли вничью в Первой лиге

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Лиги PARI между «Челябинском» и воронежским «Факелом».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев из Троицка. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

На 90+5-й минуте нападающей воронежского клуба Николай Гиоргобиани забил первый гол в матче, который казался победным. Но хозяева успели заработать пенальти, который реализовал Гаррик Левин на 90+9-й минуте.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 19 очков после восьми туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир Российскую Премьер-лигу находятся костромской «Спартак» (17) и «КАМАЗ» (17). «Челябинск» занимает пятую строчку турнирной таблицы с 14 очками.

Челябинск
1:1
Первый тайм: 0:0
Факел
Футбол, Первая лига, Тур 8
4.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Игорь Шалимов
Голы
Челябинск
Гаррик Левин
90+10′
Факел
Николай Гиоргобиани
90+5′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
66
Ян Гудков
18
Константин Кертанов
90+3′
70
Гаррик Левин
77
Денис Самойлов
88
Вильфрид Эза
10
Рамазан Гаджимурадов
80′
11
Александр Носов
17
Баба Н`Диайе
73′
22
Александр Гапечкин
5
Булат Гатин
73′
15
Денис Пушкарев
Факел
1
Даниил Фролкин
2
Василий Черов
27
Станислав Магкеев
90+9′
44
Юрий Журавлев
29′
52
Равиль Нетфуллин
19
Белайди Пуси
95
Илья Гапонов
82′
5
Альберт Габараев
8
Абдула Багамаев
82′
99
Николай Гиоргобиани
90+7′
10
Ильнур Альшин
82′
18
Кирилл Симонов
70
Нури Абдоков
61′
97
Бутта Магомедов
93
Мераби Уридия
61′
21
Георгий Гонгадзе
Статистика
Челябинск
Факел
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти