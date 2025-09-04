«Челябинск» и «Факел» обменялись голами после 90-й минуты и сыграли вничью в Первой лиге

Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев из Троицка. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
На 90+5-й минуте нападающей воронежского клуба Николай Гиоргобиани забил первый гол в матче, который казался победным. Но хозяева успели заработать пенальти, который реализовал Гаррик Левин на 90+9-й минуте.
Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 19 очков после восьми туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир Российскую Премьер-лигу находятся костромской «Спартак» (17) и «КАМАЗ» (17). «Челябинск» занимает пятую строчку турнирной таблицы с 14 очками.
Роман Пилипчук
Игорь Шалимов
Гаррик Левин
90+10′
Николай Гиоргобиани
90+5′
93
Илья Тусеев
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
66
Ян Гудков
18
Константин Кертанов
90+3′
70
Гаррик Левин
77
Денис Самойлов
88
Вильфрид Эза
10
Рамазан Гаджимурадов
80′
11
Александр Носов
17
Баба Н`Диайе
73′
22
Александр Гапечкин
5
Булат Гатин
73′
15
Денис Пушкарев
1
Даниил Фролкин
2
Василий Черов
27
Станислав Магкеев
90+9′
44
Юрий Журавлев
29′
52
Равиль Нетфуллин
19
Белайди Пуси
95
Илья Гапонов
82′
5
Альберт Габараев
8
Абдула Багамаев
82′
99
Николай Гиоргобиани
90+7′
10
Ильнур Альшин
82′
18
Кирилл Симонов
70
Нури Абдоков
61′
97
Бутта Магомедов
93
Мераби Уридия
61′
21
Георгий Гонгадзе
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти