«Родина» победила «Енисей» в матче 9-го тура Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между московской «Родиной» и красноярским «Енисеем». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артур Фёдоров из Петрозаводска. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Источник: ФК «Родина»

На 13-й минуте нападающий Иван Тимошенко вывел «Родину» вперёд ударом с пенальти. На 57-й минуте форвард Магомедхабиб Абдусаламов забил второй мяч своей команды.

Таким образом, «Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 13 и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» находится на 11-й строчке. В активе команды девять очков в девяти матчах.

Родина
2:0
Первый тайм: 1:0
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 9
7.09.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Андрей Тихонов
Голы
Родина
Иван Тимошенко
13′
Магомедхабиб Абдусаламов
57′
Составы команд
Родина
1
Сергей Волков
49
Илья Дятлов
3
Лео Гогличидзе
55
Митя Крижан
26
Артем Мещанинов
43′
6
Руслан Фищенко
99
Иван Тимошенко
40′
69′
7
Пап Гуйе
18
Магомедхабиб Абдусаламов
53′
78′
5
Андрей Егорычев
10
Йорди Рейна
78′
20
Артем Концевой
9
Артем Максименко
87′
72
Астемир Гордюшенко
77
Аршак Корян
69′
38
Леон Мусаев
Енисей
50
Егор Шамов
5
Иллой-Айет Эммерсон
7
Андреа Чуканов
22
Артем Гюрджан
33
Александр Масловский
87
Андрей Мазурин
55
Никита Богатырев
45′
77′
43
Артур Гилязетдинов
24
Артем Погосов
77′
23
Никита Савин
17
Иван Зазвонкин
46′
11
Астемир Хашкулов
9
Лука Раткович
46′
49
Оливье Кенфак
18
Александр Надольский
64′
15
Андрей Окладников
Статистика
Родина
Енисей
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
10
1
Угловые
11
4
Судейская бригада
Главный судья
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти