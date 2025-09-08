Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Факел
0
:
Арсенал
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
Костромской «Спартак» победил «Сокол» в матче 9-го тура Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между костромским «Спартаком» и саратовским «Соколом».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваево. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Анатолий Жабченко из Краснодара. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 21-й минуте полузащитник красно-белых Александр Саплинов открыл счёт в матче. На 28-й минуте нападающей гостей Владислав Шпитальный восстановил равенство на табло, но в конце первого тайма форвард хозяев Артур Гарибян вернул преимущество своему клубу. Во второй половине игры команды не отметились забитыми мячами.

После этой победы «Спартак» с 20 очками в девяти встречах занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Урал» имеет равное количество очков, а воронежский «Факел» с 19-ю баллами имеет матч в запасе. «Сокол» с четырьмя очками занимает 18-ю строчку таблицы.

Спартак Кс
2:1
Первый тайм: 2:1
Сокол
Футбол, Первая лига, Тур 9
8.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Урожай
Главные тренеры
Евгений Таранухин
Младен Кашчелан
Голы
Спартак Кс
Александр Саплинов
21′
Артур Гарибян
36′
Сокол
Владислав Шпитальный
29′
Составы команд
Спартак Кс
86
Никита Корец
15′
5
Денис Жилмостных
90′
18
Максим Игнатьев
55
Александр Саплинов
4
Никита Супранович
83′
2
Николай Тарасов
99
Артур Гарибян
56′
11
Егор Назаренко
69
Кирилл Чурсин
56′
23
Максим Чиканчи
72′
8
Дмитрий Садов
86′
3
Сергей Бугриев
22
Анатолий Немченко
41′
77′
56
Виктор Демьянов
35
Иван Енин
79′
80
Арсений Хорин
Сокол
36
Михаил Левашов
33
Никита Глойдман
5
Владимир Ковачевич
70
Руслан Дауров
17
Антон Мухин
55
Артем Быков
6
Никита Печенкин
88′
9
Владислав Шпитальный
25
Глеб Бахарев
47′
23
Иван Чуриков
73′
13
Павел Киреенко
51
Антон Синяк
81′
69
Роман Ермолин
Статистика
Спартак Кс
Сокол
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
9
7
Удары в створ
3
5
Угловые
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти