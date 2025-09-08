Костромской «Спартак» победил «Сокол» в матче 9-го тура Первой лиги

На 21-й минуте полузащитник красно-белых Александр Саплинов открыл счёт в матче. На 28-й минуте нападающей гостей Владислав Шпитальный восстановил равенство на табло, но в конце первого тайма форвард хозяев Артур Гарибян вернул преимущество своему клубу. Во второй половине игры команды не отметились забитыми мячами.