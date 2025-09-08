Костромской «Спартак» победил «Сокол» в матче 9-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваево. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Анатолий Жабченко из Краснодара. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.
На 21-й минуте полузащитник красно-белых Александр Саплинов открыл счёт в матче. На 28-й минуте нападающей гостей Владислав Шпитальный восстановил равенство на табло, но в конце первого тайма форвард хозяев Артур Гарибян вернул преимущество своему клубу. Во второй половине игры команды не отметились забитыми мячами.
После этой победы «Спартак» с 20 очками в девяти встречах занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Урал» имеет равное количество очков, а воронежский «Факел» с 19-ю баллами имеет матч в запасе. «Сокол» с четырьмя очками занимает 18-ю строчку таблицы.
Евгений Таранухин
Младен Кашчелан
Александр Саплинов
21′
Артур Гарибян
36′
Владислав Шпитальный
29′
86
Никита Корец
15′
5
Денис Жилмостных
90′
18
Максим Игнатьев
55
Александр Саплинов
4
Никита Супранович
83′
2
Николай Тарасов
99
Артур Гарибян
56′
11
Егор Назаренко
69
Кирилл Чурсин
56′
23
Максим Чиканчи
72′
8
Дмитрий Садов
86′
3
Сергей Бугриев
22
Анатолий Немченко
41′
77′
56
Виктор Демьянов
35
Иван Енин
79′
80
Арсений Хорин
36
Михаил Левашов
33
Никита Глойдман
5
Владимир Ковачевич
70
Руслан Дауров
17
Антон Мухин
55
Артем Быков
6
Никита Печенкин
88′
9
Владислав Шпитальный
25
Глеб Бахарев
47′
23
Иван Чуриков
73′
13
Павел Киреенко
51
Антон Синяк
81′
69
Роман Ермолин
Главный судья
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти