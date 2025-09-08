Ричмонд
«Челябинск» минимально обыграл «Чайку» в матче Первой лиги

Окончен матч 9-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Челябинск» и «Чайка» (Песчанокопское).

Источник: ФК "Челябинск"

Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Центральный» (Челябинск). В качестве главного арбитра матча выступил Антон Сидорин (Москва).

Единственный гол в этой встрече забил Вильфрид Эза на 51-й минуте.

После этой игры «Челябинск» располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги с 17 очками. «Чайка» находится на 17-й строчке с шестью очками.

В следующем туре «Челябинск» 14 сентября в гостях сыграет с клубом «СКА-Хабаровск», «Чайка» 15 сентября на выезде встретится с «Черноморцем».

Челябинск
1:0
Первый тайм: 0:0
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 9
8.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Дмитрий Комбаров
Голы
Челябинск
Вильфрид Эза
51′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
66
Ян Гудков
27
Хетаг Кочиев
77
Денис Самойлов
2
Александр Жиров
70
Гаррик Левин
18
Константин Кертанов
17
Баба Н`Диайе
47′
56′
11
Александр Носов
10
Рамазан Гаджимурадов
78′
22
Александр Гапечкин
88
Вильфрид Эза
87′
29
Матвей Урванцев
5
Булат Гатин
56′
15
Денис Пушкарев
Чайка
58
Семен Фадеев
55
Вадим Гапеев
6
Юрий Петин
17
Глеб Пополитов
91
Даниил Столяров
20
Станислав Библик
15
Богдан Рогочий
12
Дмитрий Иванников
10
Абдулло Джебов
86′
87
Арсений Филев
14
Дмитрий Каптилович
82′
38
Станислав Топинка
7
Егор Гуляев
76′
69
Антон Гурылев
Статистика
Челябинск
Чайка
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
6
1
Угловые
9
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти