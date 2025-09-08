«Факел» обыграл тульский «Арсенал» в матче 9-го тура Первой лиги

После этой победы «Факел» единолично возглавил турнирную таблицу Первой лиги. У сине-белых 22 очка в девяти матчах. «Урал» и костромской «Спартак» имеют равное количество очков и располагаются на 2 и 3 строчке соответственно. «Арсенал» с 13 очками занимает седьмое место в таблице.