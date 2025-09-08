Ричмонд
«Факел» обыграл тульский «Арсенал» в матче 9-го тура Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Герман Коваленко из Казани. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный гол в матче забил Юрий Журавлёв. Защитник отличился во втором тайме на 50-й минуте встречи.

После этой победы «Факел» единолично возглавил турнирную таблицу Первой лиги. У сине-белых 22 очка в девяти матчах. «Урал» и костромской «Спартак» имеют равное количество очков и располагаются на 2 и 3 строчке соответственно. «Арсенал» с 13 очками занимает седьмое место в таблице.

Факел
1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 9
8.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Игорь Шалимов
Дмитрий Гунько
Голы
Факел
Юрий Журавлев
50′
Составы команд
Факел
1
Даниил Фролкин
44
Юрий Журавлев
2
Василий Черов
8
Абдула Багамаев
57′
69′
27
Станислав Магкеев
22
Игорь Юрганов
67′
52
Равиль Нетфуллин
97
Бутта Магомедов
81′
9
Максим Турищев
10
Ильнур Альшин
5′
17
Николай Гиоргобиани
93
Мераби Уридия
73′
96
Кирилл Симонов
19
Белайди Пуси
81′
70
Нури Абдоков
Арсенал
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
7
Эдарлин Рейес
9
Амур Калмыков
53′
31
Кирилл Большаков
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
59
Тигран Аванесян
77
Алексей Бердников
86′
5
Дмитрий Сергеев
22
Алан Цараев
86′
27
Резиуан Мирзов
10
Игорь Горбунов
30′
78
Данил Липовой
21
Никита Раздорских
58′
73′
11
Урош Джуранович
86′
Статистика
Факел
Арсенал
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
5
1
Угловые
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
