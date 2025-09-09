В Первой лиге организуют выбор претендента на «Золотой мяч»

В своём сообщении Первая лига предложила болельщикам с 9 по 13 сентября выбрать наиболее подходящего, по мнению любителей футбола, игрока данного чемпионата, который мог бы претендовать на этот приз. В список включены 18 футболистов:
Амур Калмыков (тульский «Арсенал»);
Рамазан Гаджимурадов («Челябинск»);
Артём Максименко («Родина»);
Артур Мурза («Волга»);
Егор Иванов («Енисей»);
Давид Караев («КАМАЗ»);
Давид Кокоев («Нефтехимик»);
Сергей Бородин («Торпедо»);
Илья Сафронов («Ротор»);
Батраз Гурциев («СКА-Хабаровск»);
Денис Жилмостных («Спартак» Кострома);
Мартин Секулич («Урал»);
Александр Беленов («Уфа»);
Равиль Нетфуллин («Факел»);
Семён Фадеев («Чайка»);
Саид Алиев («Черноморец»);
Олег Ланин («Шинник»);
Владимир Ковачевич («Сокол»).