Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.11
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.60
П2
1.91
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
32.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.70
X
5.02
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.37
X
3.83
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.91
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.51
П2
1.95
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

В Первой лиге организуют выбор претендента на «Золотой мяч»

Лига Pari на официальном сайте объявила об организации голосования за претендента на «Золотой мяч», выступающего в Первой лиге.

Источник: Чемпионат.com

В своём сообщении Первая лига предложила болельщикам с 9 по 13 сентября выбрать наиболее подходящего, по мнению любителей футбола, игрока данного чемпионата, который мог бы претендовать на этот приз. В список включены 18 футболистов:

Амур Калмыков (тульский «Арсенал»);

Рамазан Гаджимурадов («Челябинск»);

Артём Максименко («Родина»);

Артур Мурза («Волга»);

Егор Иванов («Енисей»);

Давид Караев («КАМАЗ»);

Давид Кокоев («Нефтехимик»);

Сергей Бородин («Торпедо»);

Илья Сафронов («Ротор»);

Батраз Гурциев («СКА-Хабаровск»);

Денис Жилмостных («Спартак» Кострома);

Мартин Секулич («Урал»);

Александр Беленов («Уфа»);

Равиль Нетфуллин («Факел»);

Семён Фадеев («Чайка»);

Саид Алиев («Черноморец»);

Олег Ланин («Шинник»);

Владимир Ковачевич («Сокол»).