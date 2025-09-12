Московское «Торпедо» проиграло «Волге», пропустив три мяча после 76-й минуты

Первый гол в матче был забит на 33-й минуте. Отличился нападающий «Торпедо» Александр Юшин. На 77-й минуте форвард «Волги» Евгений Воронин сравнял счёт. Спустя две минуты Дмитрий Каменщиков вывел гостей вперёд. На 83-й минуте автозаводцы получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал новичок команды Алексей Каштанов. Победу «Волге» принёс гол Данила Новикова на 90+2-й минуте.