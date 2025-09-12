Ричмонд
Московское «Торпедо» проиграло «Волге», пропустив три мяча после 76-й минуты

Завершился матч 10-го тура Лиги Pari, в котором встречались московское «Торпедо» и ульяновская «Волга».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:2.

Первый гол в матче был забит на 33-й минуте. Отличился нападающий «Торпедо» Александр Юшин. На 77-й минуте форвард «Волги» Евгений Воронин сравнял счёт. Спустя две минуты Дмитрий Каменщиков вывел гостей вперёд. На 83-й минуте автозаводцы получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал новичок команды Алексей Каштанов. Победу «Волге» принёс гол Данила Новикова на 90+2-й минуте.

После этой победы в активе «Волги» стало 11 очков. Команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» с шестью очками находится на 16-й строчке.

Торпедо
0:0
Первый тайм: 1:0
Волга
Футбол, Первая лига, Тур 10
12.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Сергей Жуков
Михаил Белов
Голы
Торпедо
Александр Юшин
32′
49019
83′
Волга
Евгений Воронин
77′
Дмитрий Каменщиков
79′
Данил Новиков
90+3′
Составы команд
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
3
Александр Иваньков
4
Сергей Бородин
90
Боян Роганович
84′
23
Кирилл Данилин
27
Александр Орехов
8
Артур Галоян
68′
22
Олег Кожемякин
84
Вадим Чурилов
62′
68′
17
Гулжигит Алыкулов
97
Марио Чурич
76′
5
Владимир Москвичев
7
Александр Юшин
75′
21
Александр Ломакин
38
Александр Чупаев
53′
79
Алексей Каштанов
Волга
1
Алексей Кеняйкин
3
Олег Красильниченко
4
Камиль Ибрагимов
15
Дэвид Кокоев
8
Денис Рахманов
45′
27
Михаил Умников
37
Евгений Воронин
29
Руслан Шагиахметов
76′
19
Владислав Руденко
7
Артур Мурза
62′
28
Данил Новиков
9
Дмитрий Каменщиков
86′
22
Дмитрий Рахманов
10
Гиоргий Уридия
86′
87
Евгений Пшенников
Статистика
Торпедо
Волга
Желтые карточки
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Фалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти