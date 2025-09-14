«СКА-Хабаровск» и «Челябинск» сыграли вничью в матче Первой лиги

Дебютант Первой лиги «Челябинск» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей, в двух из которых коллектив одержал победу. Клуб с 18 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице второго по статусу дивизиона России. «СКА-Хабаровск» (10) занимает 11-ю строчку. Команда не выигрывает на протяжении шести игр, потерпев при этом четыре поражения.