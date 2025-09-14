«СКА-Хабаровск» и «Челябинск» сыграли вничью в матче Первой лиги

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Футбольные клубы «СКА-Хабаровск» и «Челябинск» сыграли вничью в матче десятого тура Первой лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Макар Чирков (57-я минута). За «Челябинск» забил Гаррик Левин (87).
Дебютант Первой лиги «Челябинск» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей, в двух из которых коллектив одержал победу. Клуб с 18 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице второго по статусу дивизиона России. «СКА-Хабаровск» (10) занимает 11-ю строчку. Команда не выигрывает на протяжении шести игр, потерпев при этом четыре поражения.
В следующем туре «СКА-Хабаровск» примет новороссийский «Черноморец» 21 сентября. Днем ранее «Челябинск» на своем поле сыграет с московской «Родиной».